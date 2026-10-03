Экран напольный Cactus TriExpert CS-PSTE-180X180-BK черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%5 880 руб. 12 580 руб.
В наличии
Код товара: 358558
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 880 руб. -53%
12 580 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
189.3x16x10 см
Диагональ, дюйм
104
Тип полотна
огнезащитное и антистатическое
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.15х0.15
Вес, кг.
16
Описание товара Экран напольный Cactus TriExpert CS-PSTE-180X180-BK черный
Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
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Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
189.3x16x10 см
Диагональ, дюйм
104
Тип полотна
огнезащитное и антистатическое
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Экран напольный Cactus TriExpert CS-PSTE-180X180-BK черный – стоимость товара 5880 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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