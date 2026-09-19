Экран напольный Cactus FloorCompactExpert CS-PSFLCE-180X102
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%12 080 руб. 15 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 358593
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.15х0.15
Вес, кг.
9.5
Описание товара Экран напольный Cactus FloorCompactExpert CS-PSFLCE-180X102
Рулонный белый экран напольный для проекции изображения. Он отлично подойдет при использовании небольшого домашнего кинотеатра. Пользуется особенной популярностью в тех случаях, когда подведение электричества к месту размещения экрана затруднено или невозможно.
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Рулонный белый экран напольный для проекции изображения. Он отлично подойдет при использовании небольшого домашнего кинотеатра. Пользуется особенной популярностью в тех случаях, когда подведение электричества к месту размещения экрана затруднено или невозможно.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
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