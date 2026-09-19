Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
12 720 руб.
21 430
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399771
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Экран настенно-потолочный Lumien Eco Picture LEP-100119 187x280
Полотно Matte White - коэффициент отражения 1.0, угол обзора 160 градусов. Мощность электропривода 24 Вт/38 Вт скорость вращения двигателя 15 об/мин. Используется бесшумный синхронизированный мотор с плавным стартом. Длина кабеля 5 м., кабель оснащен электрическим переключателем для управления экраном. Восьмигранный корпус экрана выполнен из стали с белым полимерным покрытием, для моделей с шириной полотна больше 250 см корпус квадратного сечения. Нижняя натяжная стальная планка круглого сечения с полимерным покрытием диаметром 16 мм и 20 мм для экранов с квадратным сечением корпуса. Система контроля качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000. Материалы полотна экрана экологически безопасны и полностью удовлетворяют требованиям пожарной безопасности.
Полотно Matte White - коэффициент отражения 1.0, угол обзора 160 градусов. Мощность электропривода 24 Вт/38 Вт скорость вращения двигателя 15 об/мин. Используется бесшумный синхронизированный мотор с плавным стартом. Длина кабеля 5 м., кабель оснащен электрическим переключателем для управления экраном. Восьмигранный корпус экрана выполнен из стали с белым полимерным покрытием, для моделей с шириной полотна больше 250 см корпус квадратного сечения. Нижняя натяжная стальная планка круглого сечения с полимерным покрытием диаметром 16 мм и 20 мм для экранов с квадратным сечением корпуса. Система контроля качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000. Материалы полотна экрана экологически безопасны и полностью удовлетворяют требованиям пожарной безопасности.
Экран настенно-потолочный Lumien Eco Picture LEP-100119 187x280 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Экран настенно-потолочный Lumien Eco Picture LEP-100119 187x280