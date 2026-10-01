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Экран настенно-потолочный Cactus MotoExpert CS-PSME-220X38-WT белый купить с доставкой в Москве
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Экран настенно-потолочный Cactus MotoExpert CS-PSME-220X38-WT белый

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Экран настенно-потолочный Cactus MotoExpert CS-PSME-220X38-WT белый - фото 1
Экран настенно-потолочный Cactus MotoExpert CS-PSME-220X38-WT белый - фото 2
Экран настенно-потолочный Cactus MotoExpert CS-PSME-220X38-WT белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
  • Экран настенно-потолочный Cactus MotoExpert CS-PSME-220X38-WT белый - фото 1
  • Экран настенно-потолочный Cactus MotoExpert CS-PSME-220X38-WT белый - фото 2
  • Экран настенно-потолочный Cactus MotoExpert CS-PSME-220X38-WT белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
11 700 руб.  23 220 руб. 
Начислим 327 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 358533
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Экран настенно-потолочный Cactus MotoExpert CS-PSME-220X38-WT белый
11 700 руб. -50%
23 220 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
237.7x8.5x10 см
Диагональ, дюйм
103
Тип полотна
огнезащитное и антистатическое
Формат проекционного экрана
16:10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.15х0.15
Вес, кг.
17

Описание товара Экран настенно-потолочный Cactus MotoExpert CS-PSME-220X38-WT белый

Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.

Отзывы о товаре Экран настенно-потолочный Cactus MotoExpert CS-PSME-220X38-WT белый




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
237.7x8.5x10 см
Диагональ, дюйм
103
Тип полотна
огнезащитное и антистатическое
Формат проекционного экрана
16:10
Страна производитель
Китай
Описание
Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экран настенно-потолочный Cactus MotoExpert CS-PSME-220X38-WT белый - данный товар вы можете купить по цене 11700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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