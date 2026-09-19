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Экран напольный Cactus GreenFloorExpert CS-PSGFE-200X150 купить с доставкой в Москве
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Экран напольный Cactus GreenFloorExpert CS-PSGFE-200X150

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Экран напольный Cactus GreenFloorExpert CS-PSGFE-200X150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
14 020 руб.  17 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358540
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
164.4x13.2x13 см
Диагональ, дюйм
102
Тип полотна
хромакей (зеленый экран)
Формат проекционного экрана
4:03
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.15х0.15
Вес, кг.
12

Описание товара Экран напольный Cactus GreenFloorExpert CS-PSGFE-200X150

Экран с хромакеем зеленого цвета, применяемый в кино и телевидении для наложения фона.

Отзывы о товаре Экран напольный Cactus GreenFloorExpert CS-PSGFE-200X150




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
164.4x13.2x13 см
Диагональ, дюйм
102
Тип полотна
хромакей (зеленый экран)
Формат проекционного экрана
4:03
Страна производитель
Китай
Описание
Экран с хромакеем зеленого цвета, применяемый в кино и телевидении для наложения фона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экран напольный Cactus GreenFloorExpert CS-PSGFE-200X150 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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