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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
16 430 руб.
31 270
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 358617
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Описание товара Экран настенно-потолочный Lumien Master Picture LMP-100117 280x202
Матовый белый экран LUМIЕN Маstеr Рiсturе LМР-100117 отлично подходит для размещения на стене или потолке помещения. Его покрытие выполнено с использованием стекловолокна и способно прослужить долгий срок. По своей конструкции экран относится к рулонному типу, размер его диагонали составляет 123 дюйма, формат – 16:9. Это обеспечивает отличную четкость и разборчивость изображения даже для достаточно многолюдной аудитории. Экран LUМIЕN Маstеr Рiсturе LМР-100117 предназначен для прямой проекции изображения. Страна-производитель данной модели – Китай. Вес устройства равен 14 кг, а заводская гарантия на экран действительна в течение 12 месяцев со дня его приобретения.
Матовый белый экран LUМIЕN Маstеr Рiсturе LМР-100117 отлично подходит для размещения на стене или потолке помещения. Его покрытие выполнено с использованием стекловолокна и способно прослужить долгий срок. По своей конструкции экран относится к рулонному типу, размер его диагонали составляет 123 дюйма, формат – 16:9. Это обеспечивает отличную четкость и разборчивость изображения даже для достаточно многолюдной аудитории. Экран LUМIЕN Маstеr Рiсturе LМР-100117 предназначен для прямой проекции изображения. Страна-производитель данной модели – Китай. Вес устройства равен 14 кг, а заводская гарантия на экран действительна в течение 12 месяцев со дня его приобретения.
Экран настенно-потолочный Lumien Master Picture LMP-100117 280x202 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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