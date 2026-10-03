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Экран настенно-рулочный Cactus SIlverMotoExpert CS-PSSME-200X150-DG темно-серый купить с доставкой в Москве
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Экран настенно-рулочный Cactus SIlverMotoExpert CS-PSSME-200X150-DG темно-серый

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Экран настенно-рулочный Cactus SIlverMotoExpert CS-PSSME-200X150-DG темно-серый - фото 1
Экран настенно-рулочный Cactus SIlverMotoExpert CS-PSSME-200X150-DG темно-серый - фото 2
Экран настенно-рулочный Cactus SIlverMotoExpert CS-PSSME-200X150-DG темно-серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны
  • Экран настенно-рулочный Cactus SIlverMotoExpert CS-PSSME-200X150-DG темно-серый - фото 1
  • Экран настенно-рулочный Cactus SIlverMotoExpert CS-PSSME-200X150-DG темно-серый - фото 2
  • Экран настенно-рулочный Cactus SIlverMotoExpert CS-PSSME-200X150-DG темно-серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
15 040 руб.  24 650 руб. 
Начислим 241 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 399724
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Экран настенно-рулочный Cactus SIlverMotoExpert CS-PSSME-200X150-DG темно-серый
15 040 руб. -39%
24 650 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны
Габариты
217,7х8,5х10 см
Диагональ, дюйм
98
Особенности
ПДУ. Коэффициент усиления: 0.5. Толщина: 0.35mm. Рабочая температура: -30С - +70С. Возможность мытья. Защита от образования плесени. Материал корпуса: сталь. Состав полотна: стекловолокно, ПВХ.
Размер экрана
200х150 см
Формат проекционного экрана
4:3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2х0.2х0.2
Вес, кг.
12

Описание товара Экран настенно-рулочный Cactus SIlverMotoExpert CS-PSSME-200X150-DG темно-серый

Экран для видеопроектора Cactus CS-PSSME-200X150-DG не боится длительного хранения в свернутом состоянии и при повышенной влажности. Антиплесневое покрытие полотна не даст ему испортиться.

Отзывы о товаре Экран настенно-рулочный Cactus SIlverMotoExpert CS-PSSME-200X150-DG темно-серый




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны
Габариты
217,7х8,5х10 см
Диагональ, дюйм
98
Особенности
ПДУ. Коэффициент усиления: 0.5. Толщина: 0.35mm. Рабочая температура: -30С - +70С. Возможность мытья. Защита от образования плесени. Материал корпуса: сталь. Состав полотна: стекловолокно, ПВХ.
Размер экрана
200х150 см
Формат проекционного экрана
4:3
Страна производитель
Китай
Описание
Экран для видеопроектора Cactus CS-PSSME-200X150-DG не боится длительного хранения в свернутом состоянии и при повышенной влажности. Антиплесневое покрытие полотна не даст ему испортиться.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экран настенно-рулочный Cactus SIlverMotoExpert CS-PSSME-200X150-DG темно-серый - этот товар вы можете купить по цене 15040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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