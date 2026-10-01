Экран Cactus 187x332см CS-PSW-187X332-SG 16:9 серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Экран Cactus 187x332см CS-PSW-187X332-SG 16:9 серый
Экран Cactus Wallscreen CS-PSW-187х332, 332х187 см, 16:9, настенно-потолочный — интересная модель белоснежного цвета, которая хорошо подойдет для самых разнообразных стилей интерьера. Внушительные габариты 332?187 см и диагональ 150 дюймов позволяют устанавливать его в очень больших и вместительных помещениях — актовых, лекционных, конференц-залах и холлах. Название Рулонный матовый белый экран cactus CS-PSW-187X332. Категория Проекционные экраны. Тип установки настенно-потолочный. Тип экрана рулонный. Высота полотна 187 см. Ширина полотна 332 см. Соотношение сторон 16:9. Диагональ (дюйм) 150 . Диагональ (см) 381 см. Дополнительная черная область 4 см. Привод ручной. Тип проекции прямая. Цвет экрана матовый белый. Коэффициент отражения 1. Угол обзора 100 градусов. Размер белого поля полотна (см): 187x332 Размер корпуса экрана (см): 353.9x10.3x13
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
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Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
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