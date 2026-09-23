Экран настенно-потолочный Cactus 180x180см, 1:1 Wallscreen CS-PSW-180X180-SG рулонный серый (CS-PSW-180X180-SG)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%4 350 руб. 5 520 руб.
В наличии
Код товара: 599534
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 350 руб. -21%
5 520 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.8х1.8х0.1
Вес, кг.
8
Описание товара Экран настенно-потолочный Cactus 180x180см, 1:1 Wallscreen CS-PSW-180X180-SG рулонный серый (CS-PSW-180X180-SG)
Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
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Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.
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Экран настенно-потолочный Cactus 180x180см, 1:1 Wallscreen CS-PSW-180X180-SG рулонный серый (CS-PSW-180X180-SG) - данный товар вы можете купить по цене 4350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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