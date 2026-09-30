Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100103 200x200
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Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%6 330 руб. 11 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 41988
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
19х15х218 см
Диагональ, дюйм
111
Размер экрана
200х200 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.18х0.19х0.15
Вес, кг.
12.25
Описание товара Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100103 200x200
Компактные переносные экраны на штативе.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
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Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
19х15х218 см
Диагональ, дюйм
111
Размер экрана
200х200 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Компактные переносные экраны на штативе.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100103 200x200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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