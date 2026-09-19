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Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100104 127x127 купить с доставкой в Москве
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Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100104 127x127

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Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100104 127x127
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
4 550 руб.  6 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399759
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Характеристики

Бренд
Lumien
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
127х127 см
Размер экрана
121х121 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.3х0.2х0.2
Вес, кг.
7

Описание товара Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100104 127x127

Полотно Matte White - коэффициент отражения 1.0, угол обзора 160 градусов. Система контроля качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000. Телескопическая стойка изготовлена из стальных труб 16 мм и 22 мм. Восьмигранный корпус экрана выполнен из стали с черным полимерным покрытием и ударопрочного пластика. Опоры треноги из полого стального профиля 21 x 10 мм с черным полимерным покрытием имеют мягкие пластиковые наконечники. Материалы полотна экрана экологически безопасны и полностью удовлетворяют требованиям пожарной безопасности.

Отзывы о товаре Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100104 127x127




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Характеристики
Бренд
Lumien
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
127х127 см
Размер экрана
121х121 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Описание
Полотно Matte White - коэффициент отражения 1.0, угол обзора 160 градусов. Система контроля качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000. Телескопическая стойка изготовлена из стальных труб 16 мм и 22 мм. Восьмигранный корпус экрана выполнен из стали с черным полимерным покрытием и ударопрочного пластика. Опоры треноги из полого стального профиля 21 x 10 мм с черным полимерным покрытием имеют мягкие пластиковые наконечники. Материалы полотна экрана экологически безопасны и полностью удовлетворяют требованиям пожарной безопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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