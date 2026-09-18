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Экран Cactus Triscreen CS-PST-150x150 купить с доставкой в Москве
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Экран Cactus Triscreen CS-PST-150x150

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Экран Cactus Triscreen CS-PST-150x150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-73%
3 010 руб.  10 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 302036
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
159.3x16x10 см
Диагональ, дюйм
87
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.55х0.1х0.1
Вес, кг.
7

Описание товара Экран Cactus Triscreen CS-PST-150x150

Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.

Отзывы о товаре Экран Cactus Triscreen CS-PST-150x150




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
159.3x16x10 см
Диагональ, дюйм
87
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Описание
Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экран Cactus Triscreen CS-PST-150x150 - данный товар вы можете купить по цене 3010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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