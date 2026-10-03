Экран настенно-потолочный Lumien Eco Picture LEP-100109 203x203
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Характеристики
Описание товара Экран настенно-потолочный Lumien Eco Picture LEP-100109 203x203
Экраны Lumien идеально подходят для различных типов презентаций и домашнего кинотеатра, обеспечивая высокое качество изображения и долгий срок службы. Эта модель экрана весит всего 7 кг, что делает её достаточно лёгкой и удобной для установки и транспортировки. Диагональ экрана составляет 109 дюймов, предоставляя достаточно большую площадь для погружения в контент и широту обзора. Экраны оснащены белым матовым полотном, что способствует равномерному распределению света и устранению бликов, улучшая качество изображения и сохраняя естественные цвета. Формат проекционного экрана 1:01 подходит для универсального использования, позволяя проецировать различный медиаконтент с оптимальными пропорциями. Бренд Lumien известен своим вниманием к деталям и высоким стандартам качества, что делает данный экран надёжным выбором как для профессионалов, так и для любителей высококачественной проекции. С этим экраном ваши презентации, уроки или киномарафоны станут ярче и впечатляющнее.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, 180x180, 16:9
Теги товара: с электроприводом
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Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, 180x180, 16:9
Теги товара: с электроприводом
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