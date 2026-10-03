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Экран настенно-потолочный Lumien Eco Picture LEP-100109 203x203 купить с доставкой в Москве
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Экран настенно-потолочный Lumien Eco Picture LEP-100109 203x203

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Экран настенно-потолочный Lumien Eco Picture LEP-100109 203x203
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
4 250 руб.  9 320 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 399741
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Экран настенно-потолочный Lumien Eco Picture LEP-100109 203x203
4 250 руб. -54%
9 320 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lumien
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
8,2х7,0х215 см
Диагональ, дюйм
109
Особенности
электропривод
Размер экрана
203х203 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.1х0.2х0.2
Вес, кг.
19

Описание товара Экран настенно-потолочный Lumien Eco Picture LEP-100109 203x203

Экраны Lumien идеально подходят для различных типов презентаций и домашнего кинотеатра, обеспечивая высокое качество изображения и долгий срок службы. Эта модель экрана весит всего 7 кг, что делает её достаточно лёгкой и удобной для установки и транспортировки. Диагональ экрана составляет 109 дюймов, предоставляя достаточно большую площадь для погружения в контент и широту обзора. Экраны оснащены белым матовым полотном, что способствует равномерному распределению света и устранению бликов, улучшая качество изображения и сохраняя естественные цвета. Формат проекционного экрана 1:01 подходит для универсального использования, позволяя проецировать различный медиаконтент с оптимальными пропорциями. Бренд Lumien известен своим вниманием к деталям и высоким стандартам качества, что делает данный экран надёжным выбором как для профессионалов, так и для любителей высококачественной проекции. С этим экраном ваши презентации, уроки или киномарафоны станут ярче и впечатляющнее.



Теги товара: с электроприводом

Отзывы о товаре Экран настенно-потолочный Lumien Eco Picture LEP-100109 203x203




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Характеристики
Бренд
Lumien
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
8,2х7,0х215 см
Диагональ, дюйм
109
Особенности
электропривод
Размер экрана
203х203 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Описание
Экраны Lumien идеально подходят для различных типов презентаций и домашнего кинотеатра, обеспечивая высокое качество изображения и долгий срок службы. Эта модель экрана весит всего 7 кг, что делает её достаточно лёгкой и удобной для установки и транспортировки. Диагональ экрана составляет 109 дюймов, предоставляя достаточно большую площадь для погружения в контент и широту обзора. Экраны оснащены белым матовым полотном, что способствует равномерному распределению света и устранению бликов, улучшая качество изображения и сохраняя естественные цвета. Формат проекционного экрана 1:01 подходит для универсального использования, позволяя проецировать различный медиаконтент с оптимальными пропорциями. Бренд Lumien известен своим вниманием к деталям и высоким стандартам качества, что делает данный экран надёжным выбором как для профессионалов, так и для любителей высококачественной проекции. С этим экраном ваши презентации, уроки или киномарафоны станут ярче и впечатляющнее.


Теги товара: с электроприводом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экран настенно-потолочный Lumien Eco Picture LEP-100109 203x203 - данный товар вы можете купить по цене 4250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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