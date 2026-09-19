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Экран напольный Cactus Triscreen CS-PST-127X127 черный купить с доставкой в Москве
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Экран напольный Cactus Triscreen CS-PST-127X127 черный

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Экран напольный Cactus Triscreen CS-PST-127X127 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-68%
3 640 руб.  11 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358527
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
136.3x16x10 см
Диагональ, дюйм
73
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.15х0.15
Вес, кг.
12

Описание товара Экран напольный Cactus Triscreen CS-PST-127X127 черный

Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.

Отзывы о товаре Экран напольный Cactus Triscreen CS-PST-127X127 черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
136.3x16x10 см
Диагональ, дюйм
73
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Описание
Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экран напольный Cactus Triscreen CS-PST-127X127 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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