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Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100107 180x180 купить с доставкой в Москве
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Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100107 180x180

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Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100107 180x180
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
4 930 руб.  7 770 руб. 
Начислим 79 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 399753
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100107 180x180
4 930 руб. -37%
7 770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lumien
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
180х180 см
Размер экрана
174х174 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.8х0.2х0.2
Вес, кг.
10

Описание товара Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100107 180x180

Полотно Matte White - коэффициент отражения 1.0, угол обзора 160 градусов. Система контроля качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000. Телескопическая стойка изготовлена из стальных труб 16 мм и 22 мм. Восьмигранный корпус экрана выполнен из стали с черным полимерным покрытием и ударопрочного пластика. Опоры треноги из полого стального профиля 21 x 10 мм с черным полимерным покрытием имеют мягкие пластиковые наконечники. Материалы полотна экрана экологически безопасны и полностью удовлетворяют требованиям пожарной безопасности.

Отзывы о товаре Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100107 180x180




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Характеристики
Бренд
Lumien
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
180х180 см
Размер экрана
174х174 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Описание
Полотно Matte White - коэффициент отражения 1.0, угол обзора 160 градусов. Система контроля качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000. Телескопическая стойка изготовлена из стальных труб 16 мм и 22 мм. Восьмигранный корпус экрана выполнен из стали с черным полимерным покрытием и ударопрочного пластика. Опоры треноги из полого стального профиля 21 x 10 мм с черным полимерным покрытием имеют мягкие пластиковые наконечники. Материалы полотна экрана экологически безопасны и полностью удовлетворяют требованиям пожарной безопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100107 180x180 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4930 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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