Top.Mail.Ru
Экран Cactus Triscreen CS-PST-180x180 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Экран Cactus Triscreen CS-PST-180x180

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Экран Cactus Triscreen CS-PST-180x180
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
4 750 руб.  11 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 290111
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
189х16х10 см
Диагональ, дюйм
100
Размер экрана
180х180 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х8
Вес, кг.
15

Описание товара Экран Cactus Triscreen CS-PST-180x180

Экран для проектора CS-PST-180x180 – выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.



Теги товара: 180x180

Отзывы о товаре Экран Cactus Triscreen CS-PST-180x180




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
189х16х10 см
Диагональ, дюйм
100
Размер экрана
180х180 см
Тип полотна
белый матовый
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Описание
Экран для проектора CS-PST-180x180 – выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.


Теги товара: 180x180
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экран Cactus Triscreen CS-PST-180x180 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...