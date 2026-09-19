Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100110 128x171
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100110 128x171
Экраны Lumien — идеальное решение для создания качественной проекции как в домашних условиях, так и в офисных помещениях. С диагональю 81 дюйм и форматом 4:3, этот экран обеспечивает отличное соотношение сторон для разнообразных видеоматериалов, будь то кинофильмы или презентации. Белый матовый тип полотна гарантирует равномерное распределение света и четкость изображения, что делает просмотр комфортным и приятным для глаз. При весе всего в 7 кг, экран довольно удобен в установке и транспортировке, а крепления и конструкция обеспечивают его надежную фиксацию на стене или потолке. Бренд Lumien славится своей надежностью и качеством продукции, и этот экран не является исключением. Он станет отличным выбором для тех, кто ценит высокую четкость изображения и простоту использования.
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Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
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