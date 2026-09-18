Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100102 180х180
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Характеристики
Описание товара Экран на штативе Lumien Eco View LEV-100102 180х180
Компактный переносной экран на штативе. Благодаря встроенному в штатив корректору трапецеидальных искажений обеспечивается точная настройка изображения. Преимущества: простая конструкция и классический дизайн, ровная и гладкая поверхность экрана, отсутствие швов на проекционной поверхности, полотно с обратной стороны имеет черное покрытие для предотвращения засветки изображения, встроенный корректор трапеции для компенсации искажения изображения, специально разработанный кнопочный механизм раскрытия/сворачивания ножек штатива, телескопическая стойка, оснащенная регуляторами для выбора формата и высоты проекции, возможность легкого отсоединения штатива от корпуса экрана, удобная сбалансированная ручка для переноски, черный корпус и черная планка для улучшения восприятия яркости изображения. Особенности: полотно Matte White - коэффициент отражения 1.0, угол обзора 160 градусов, система контроля качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000, телескопическая стойка изготовлена из стальных труб 16 мм и 22 мм, восьмигранный корпус экрана выполнен из стали с черным полимерным покрытием и ударопрочного пластика, опоры треноги из полого стального профиля 21 x 10 мм с черным полимерным покрытием имеют мягкие пластиковые наконечники, материалы полотна экрана экологически безопасны и полностью удовлетворяют требованиям пожарной безопасности.
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Теги товара: 180x180
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Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 16:9
Теги товара: 180x180
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