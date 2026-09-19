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Экран напольный Cactus TriExpert CS-PSTE-220X165-BK черный купить с доставкой в Москве
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Экран напольный Cactus TriExpert CS-PSTE-220X165-BK черный

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Экран напольный Cactus TriExpert CS-PSTE-220X165-BK черный - фото 1
Экран напольный Cactus TriExpert CS-PSTE-220X165-BK черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
  • Экран напольный Cactus TriExpert CS-PSTE-220X165-BK черный - фото 1
  • Экран напольный Cactus TriExpert CS-PSTE-220X165-BK черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
8 060 руб.  17 110 руб. 
Начислим 129 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 358552
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Экран напольный Cactus TriExpert CS-PSTE-220X165-BK черный
8 060 руб. -53%
17 110 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
231.2x16.5x10 см
Диагональ, дюйм
109
Тип полотна
огнезащитное и антистатическое
Формат проекционного экрана
4:03
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.15х0.15
Вес, кг.
20

Описание товара Экран напольный Cactus TriExpert CS-PSTE-220X165-BK черный

Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.

Отзывы о товаре Экран напольный Cactus TriExpert CS-PSTE-220X165-BK черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
231.2x16.5x10 см
Диагональ, дюйм
109
Тип полотна
огнезащитное и антистатическое
Формат проекционного экрана
4:03
Страна производитель
Китай
Описание
Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экран напольный Cactus TriExpert CS-PSTE-220X165-BK черный - стоимость товара 8060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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