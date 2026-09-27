Экран настенно-потолочный Cactus 152x203см, 4:3 Wallscreen CS-PSW-152X203-SG 4:3 рулонный серый (CS-PSW-152X203-SG)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%4 740 руб. 7 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 599535
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.03х1.52х0.1
Вес, кг.
9
Описание товара Экран настенно-потолочный Cactus 152x203см, 4:3 Wallscreen CS-PSW-152X203-SG 4:3 рулонный серый (CS-PSW-152X203-SG)
Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.
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Выполнен из качественных материалов и является самым выверенным экономическим решением для малого бизнеса и домашнего использования.
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Экран настенно-потолочный Cactus 152x203см, 4:3 Wallscreen CS-PSW-152X203-SG 4:3 рулонный серый (CS-PSW-152X203-SG) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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