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Экран настенный Digis DSOD-4303 206x159 купить с доставкой в Москве
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Экран настенный Digis DSOD-4303 206x159

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Экран настенный Digis DSOD-4303 206x159
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
4 410 руб.  7 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 289969
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Характеристики

Бренд
Digis
Тип товара
Экраны проекционные
Размеры в упаковке, см
45х40х8
Вес, кг.
11.6

Описание товара Экран настенный Digis DSOD-4303 206x159

Экономичность, компактность, классический дизайн.

Отзывы о товаре Экран настенный Digis DSOD-4303 206x159




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Характеристики
Бренд
Digis
Тип товара
Экраны проекционные
Описание
Экономичность, компактность, классический дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экран настенный Digis DSOD-4303 206x159 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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