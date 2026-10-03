Экран на штативе Digis Kontur-D DSKD-1105 189х189
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Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-67%2 630 руб. 7 990 руб.
В наличии
Код товара: 303784
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Загружаем...
2 630 руб. -67%
7 990 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.95х0.1х0.1
Вес, кг.
10.1
Описание товара Экран на штативе Digis Kontur-D DSKD-1105 189х189
Экран на шт.ативе Digis Kontur-D DSKD-1105 имеет ровную и гладкую поверхность, и обрамлен черной окантовкой для улучшения восприятия яркости изображения. Корпус экрана выполнен из стали с белым покрытием и ударопрочного пластика. Телескопическая стойка с фиксирующими регуляторами для легкости и быстроты сворачивания и разворачивания. Опоры треноги имеют белое покрытие и оснащены мягкими пластиковыми наконечниками.
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Экран на шт.ативе Digis Kontur-D DSKD-1105 имеет ровную и гладкую поверхность, и обрамлен черной окантовкой для улучшения восприятия яркости изображения. Корпус экрана выполнен из стали с белым покрытием и ударопрочного пластика. Телескопическая стойка с фиксирующими регуляторами для легкости и быстроты сворачивания и разворачивания. Опоры треноги имеют белое покрытие и оснащены мягкими пластиковыми наконечниками.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Экран на штативе Digis Kontur-D DSKD-1105 189х189 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2630 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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