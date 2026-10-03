Top.Mail.Ru
Экран на штативе Digis Kontur-D DSKD-1105 189х189 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Экран на штативе Digis Kontur-D DSKD-1105 189х189

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Экран на штативе Digis Kontur-D DSKD-1105 189х189 - фото 1
Экран на штативе Digis Kontur-D DSKD-1105 189х189 - фото 2
Экран на штативе Digis Kontur-D DSKD-1105 189х189 - фото 3
Экран на штативе Digis Kontur-D DSKD-1105 189х189 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
  • Экран на штативе Digis Kontur-D DSKD-1105 189х189 - фото 1
  • Экран на штативе Digis Kontur-D DSKD-1105 189х189 - фото 2
  • Экран на штативе Digis Kontur-D DSKD-1105 189х189 - фото 3
  • Экран на штативе Digis Kontur-D DSKD-1105 189х189 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-67%
2 630 руб.  7 990 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 303784
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Экран на штативе Digis Kontur-D DSKD-1105 189х189
2 630 руб. -67%
7 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digis
Тип товара
Экраны проекционные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.95х0.1х0.1
Вес, кг.
10.1

Описание товара Экран на штативе Digis Kontur-D DSKD-1105 189х189

Экран на шт.ативе Digis Kontur-D DSKD-1105 имеет ровную и гладкую поверхность, и обрамлен черной окантовкой для улучшения восприятия яркости изображения. Корпус экрана выполнен из стали с белым покрытием и ударопрочного пластика. Телескопическая стойка с фиксирующими регуляторами для легкости и быстроты сворачивания и разворачивания. Опоры треноги имеют белое покрытие и оснащены мягкими пластиковыми наконечниками.

Отзывы о товаре Экран на штативе Digis Kontur-D DSKD-1105 189х189




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Digis
Тип товара
Экраны проекционные
Страна производитель
Китай
Описание
Экран на шт.ативе Digis Kontur-D DSKD-1105 имеет ровную и гладкую поверхность, и обрамлен черной окантовкой для улучшения восприятия яркости изображения. Корпус экрана выполнен из стали с белым покрытием и ударопрочного пластика. Телескопическая стойка с фиксирующими регуляторами для легкости и быстроты сворачивания и разворачивания. Опоры треноги имеют белое покрытие и оснащены мягкими пластиковыми наконечниками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экран на штативе Digis Kontur-D DSKD-1105 189х189 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2630 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...