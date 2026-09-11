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Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI (90MB1BZ0-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI (90MB1BZ0-M0EAY0)

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Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI (90MB1BZ0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI (90MB1BZ0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI (90MB1BZ0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI (90MB1BZ0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI (90MB1BZ0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI (90MB1BZ0-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI (90MB1BZ0-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI (90MB1BZ0-M0EAY0) - фото 8
Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI (90MB1BZ0-M0EAY0) - фото 9
Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI (90MB1BZ0-M0EAY0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI (90MB1BZ0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI (90MB1BZ0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI (90MB1BZ0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI (90MB1BZ0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI (90MB1BZ0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI (90MB1BZ0-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI (90MB1BZ0-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI (90MB1BZ0-M0EAY0) - фото 8
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI (90MB1BZ0-M0EAY0) - фото 9
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI (90MB1BZ0-M0EAY0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602842
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
4хUSB 2.0, 2хUSB 3.1, 1хUSB 3.1 (Type-C), 1хUSB 3.2 (Type-C)
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
27.3
Высота, см
7
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5400 МГц, 5600 МГц, 5800 МГц, 6000 МГц, 6200 МГц, 6400 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х7х4
Вес, кг.
1.85

Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI (90MB1BZ0-M0EAY0)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI - это сбалансированная и надежная основа для современного игрового или рабочего ПК. Она идеально подходит для геймеров, планирующих сборку с мощными видеокартами для игр в 1440p или 4K, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом, стримингом и 3D-графикой. Плата оптимально сочетается с процессорами AMD Ryzen 5 и Ryzen 7 серии 7000, например, с популярными моделями Ryzen 5 7600X или Ryzen 7 7800X3D, обеспечивая им стабильное питание и раскрывая их потенциал.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B650 на сокете AM5, представляющий собой золотую середину для платформы AMD нового поколения. Он предлагает ключевые современные технологии, включая поддержку разгона процессора и памяти, без избыточной функциональности и стоимости старших X670-чипсетов. Стандартный форм-фактор ATX обеспечивает удобство сборки в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляет достаточно места для установки крупных видеокарт и систем охлаждения, а также способствует лучшей циркуляции воздуха внутри системы.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу исключительно с оперативной памятью нового стандарта DDR5, предлагая четыре слота с поддержкой двухканального режима. Это позволяет установить до 192 ГБ ОЗУ и достигать высоких частот с помощью профилей AMD EXPO, что критически важно для производительности процессоров Ryzen 7000. Для установки компонентов предусмотрен основной слот PCIe 4.0 x16 для видеокарты, а также три слота M.2 для высокоскоростных NVMe-накопителей, один из которых работает по новейшему интерфейсу PCIe 5.0, обеспечивая максимальную скорость чтения и записи.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) выполнена по 12+2-фазной схеме с использованием качественных силовых каскадов, что гарантирует стабильную подачу энергии даже для требовательных многоядерных процессоров. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, предотвращая перегрев и троттлинг под длительной нагрузкой, будь то интенсивная игровая сессия или рендеринг видео. Для подключения питания CPU используются разъёмы 8+4 pin, что является залогом надежности и оставляет небольшой запас для умеренного разгона.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включая быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный модуль Wi-Fi 6 с Bluetooth 5.2 для стабильного беспроводного подключения. Пользователю доступны разнообразные порты USB, в том числе высокоскоростной USB 3.2 Gen 2x2 Type-C для подключения современных внешних накопителей. За качественный звук отвечает аудиокодек Realtek, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка технологии ASUS Aura Sync для управления RGB-подсветкой компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор AMD для сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как компоненты предыдущих поколений несовместимы. Учитывая форм-фактор ATX, потребуется соответствующий по размеру корпус. Хотя система питания надежна, для мощных процессоров уровня Ryzen 9 и флагманской видеокарты рекомендуется использовать качественный блок питания мощностью от 750 Вт. Для процессоров, выпущенных значительно позже платы, может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью функции BIOS FlashBack.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI (90MB1BZ0-M0EAY0)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
4хUSB 2.0, 2хUSB 3.1, 1хUSB 3.1 (Type-C), 1хUSB 3.2 (Type-C)
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
27.3
Высота, см
7
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
5400 МГц, 5600 МГц, 5800 МГц, 6000 МГц, 6200 МГц, 6400 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI - это сбалансированная и надежная основа для современного игрового или рабочего ПК. Она идеально подходит для геймеров, планирующих сборку с мощными видеокартами для игр в 1440p или 4K, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом, стримингом и 3D-графикой. Плата оптимально сочетается с процессорами AMD Ryzen 5 и Ryzen 7 серии 7000, например, с популярными моделями Ryzen 5 7600X или Ryzen 7 7800X3D, обеспечивая им стабильное питание и раскрывая их потенциал.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B650 на сокете AM5, представляющий собой золотую середину для платформы AMD нового поколения. Он предлагает ключевые современные технологии, включая поддержку разгона процессора и памяти, без избыточной функциональности и стоимости старших X670-чипсетов. Стандартный форм-фактор ATX обеспечивает удобство сборки в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляет достаточно места для установки крупных видеокарт и систем охлаждения, а также способствует лучшей циркуляции воздуха внутри системы.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу исключительно с оперативной памятью нового стандарта DDR5, предлагая четыре слота с поддержкой двухканального режима. Это позволяет установить до 192 ГБ ОЗУ и достигать высоких частот с помощью профилей AMD EXPO, что критически важно для производительности процессоров Ryzen 7000. Для установки компонентов предусмотрен основной слот PCIe 4.0 x16 для видеокарты, а также три слота M.2 для высокоскоростных NVMe-накопителей, один из которых работает по новейшему интерфейсу PCIe 5.0, обеспечивая максимальную скорость чтения и записи.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) выполнена по 12+2-фазной схеме с использованием качественных силовых каскадов, что гарантирует стабильную подачу энергии даже для требовательных многоядерных процессоров. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, предотвращая перегрев и троттлинг под длительной нагрузкой, будь то интенсивная игровая сессия или рендеринг видео. Для подключения питания CPU используются разъёмы 8+4 pin, что является залогом надежности и оставляет небольшой запас для умеренного разгона.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включая быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный модуль Wi-Fi 6 с Bluetooth 5.2 для стабильного беспроводного подключения. Пользователю доступны разнообразные порты USB, в том числе высокоскоростной USB 3.2 Gen 2x2 Type-C для подключения современных внешних накопителей. За качественный звук отвечает аудиокодек Realtek, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка технологии ASUS Aura Sync для управления RGB-подсветкой компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор AMD для сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как компоненты предыдущих поколений несовместимы. Учитывая форм-фактор ATX, потребуется соответствующий по размеру корпус. Хотя система питания надежна, для мощных процессоров уровня Ryzen 9 и флагманской видеокарты рекомендуется использовать качественный блок питания мощностью от 750 Вт. Для процессоров, выпущенных значительно позже платы, может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью функции BIOS FlashBack.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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