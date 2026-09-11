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Зажигалка Zippo Classic с покрытием Iridescent, латунь/сталь, фиолетовая, матовая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo Classic с покрытием Iridescent, латунь/сталь, фиолетовая, матовая

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Зажигалка Zippo Classic с покрытием Iridescent, латунь/сталь, фиолетовая, матовая - фото 1
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Iridescent, латунь/сталь, фиолетовая, матовая - фото 2
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Iridescent, латунь/сталь, фиолетовая, матовая - фото 3
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Iridescent, латунь/сталь, фиолетовая, матовая - фото 4
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Iridescent, латунь/сталь, фиолетовая, матовая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием Iridescent, латунь/сталь, фиолетовая, матовая - фото 1
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием Iridescent, латунь/сталь, фиолетовая, матовая - фото 2
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием Iridescent, латунь/сталь, фиолетовая, матовая - фото 3
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием Iridescent, латунь/сталь, фиолетовая, матовая - фото 4
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием Iridescent, латунь/сталь, фиолетовая, матовая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586876
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Iridescent, латунь/сталь, фиолетовая, матовая
3 970 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
фиолетовый
Особенности
зажигалка Zippo с характерным фирменным щелчком, полностью металлическая конструкция и абсолютная ветроустойчивость, возможность заправки позволяет пользоваться зажигалкой всю жизнь, пожизненная гарантия на зажигалку, поставляется в подарочной коробке, сделано в США
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
10х8х3
Вес, г.
76

Описание товара Зажигалка Zippo Classic с покрытием Iridescent, латунь/сталь, фиолетовая, матовая

Zippo продолжает радовать непревзойденным выбором цветов всей радужной палитры, и это касается, в том числе, новой модели Iridescent. Невозможно оторвать взгляд от бирюзово-фиолетовой атласной отделки с плавными переходами от светлого к темному, получая истинное наслаждение от переливающихся под разными углами цветов. Пополните свою коллекцию ветроустойчивых зажигалок новой блистающей моделью. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. • Настоящая ветроустойчивая зажигалка Zippo с характерным фирменным "щелчком" • Полностью металлическая конструкция и абсолютная ветроустойчивость • Возможность заправки позволяет пользоваться зажигалкой всю жизнь; для оптимальной работы рекомендуется использовать оригинальные кремни, фитили и высококачественное топливо Zippo • Сделано в США • Топливо: высококачественное топливо Zippo (продаётся отдельно)

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Classic с покрытием Iridescent, латунь/сталь, фиолетовая, матовая




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
фиолетовый
Особенности
зажигалка Zippo с характерным фирменным щелчком, полностью металлическая конструкция и абсолютная ветроустойчивость, возможность заправки позволяет пользоваться зажигалкой всю жизнь, пожизненная гарантия на зажигалку, поставляется в подарочной коробке, сделано в США
Страна производитель
США
Описание
Zippo продолжает радовать непревзойденным выбором цветов всей радужной палитры, и это касается, в том числе, новой модели Iridescent. Невозможно оторвать взгляд от бирюзово-фиолетовой атласной отделки с плавными переходами от светлого к темному, получая истинное наслаждение от переливающихся под разными углами цветов. Пополните свою коллекцию ветроустойчивых зажигалок новой блистающей моделью. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. • Настоящая ветроустойчивая зажигалка Zippo с характерным фирменным "щелчком" • Полностью металлическая конструкция и абсолютная ветроустойчивость • Возможность заправки позволяет пользоваться зажигалкой всю жизнь; для оптимальной работы рекомендуется использовать оригинальные кремни, фитили и высококачественное топливо Zippo • Сделано в США • Топливо: высококачественное топливо Zippo (продаётся отдельно)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Classic с покрытием Iridescent, латунь/сталь, фиолетовая, матовая - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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