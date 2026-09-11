Зажигалка Zippo Classic с покрытием Iridescent, латунь/сталь, фиолетовая, матовая
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo Classic с покрытием Iridescent, латунь/сталь, фиолетовая, матовая
Zippo продолжает радовать непревзойденным выбором цветов всей радужной палитры, и это касается, в том числе, новой модели Iridescent. Невозможно оторвать взгляд от бирюзово-фиолетовой атласной отделки с плавными переходами от светлого к темному, получая истинное наслаждение от переливающихся под разными углами цветов. Пополните свою коллекцию ветроустойчивых зажигалок новой блистающей моделью. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo. • Настоящая ветроустойчивая зажигалка Zippo с характерным фирменным "щелчком" • Полностью металлическая конструкция и абсолютная ветроустойчивость • Возможность заправки позволяет пользоваться зажигалкой всю жизнь; для оптимальной работы рекомендуется использовать оригинальные кремни, фитили и высококачественное топливо Zippo • Сделано в США • Топливо: высококачественное топливо Zippo (продаётся отдельно)
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