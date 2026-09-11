Вентилятор для корпуса Arctic S4028-6K 40mm PWM 250-6000rpm (ACFAN00185A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
40
Скорость вращения вентилятора
250-6000 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 577594
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
40
Скорость вращения вентилятора
250-6000 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х3
Вес, г.
40
Описание товара Вентилятор для корпуса Arctic S4028-6K 40mm PWM 250-6000rpm (ACFAN00185A)
Вентилятор ARCTIC S4028-6K 250 - 6000 rpm Dual Ball Bearing с компактными размерами 40x40 мм предназначен для обслуживания 3D-принтеров, роутеров, маршрутизаторов, жестких дисков, мини ПК. Он выполнен в корпусе черного цвета с толщиной 28 мм. Скорость вращения лопастей настраивается в автоматическом режиме в диапазоне от 250 до 6000 об/мин благодаря технологии PWM. В конструкции вентилятора применяется подшипник качения, который гарантирует стабильную работу при низком уровне шума. Для простого монтажа ARCTIC S4028-6K в наборе поставляются крепежные элементы.
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Теги товара: Для корпуса, 4-pin, 4-pin PWM
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Бренд
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
качения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
40
Скорость вращения вентилятора
250-6000 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Вентилятор ARCTIC S4028-6K 250 - 6000 rpm Dual Ball Bearing с компактными размерами 40x40 мм предназначен для обслуживания 3D-принтеров, роутеров, маршрутизаторов, жестких дисков, мини ПК. Он выполнен в корпусе черного цвета с толщиной 28 мм. Скорость вращения лопастей настраивается в автоматическом режиме в диапазоне от 250 до 6000 об/мин благодаря технологии PWM. В конструкции вентилятора применяется подшипник качения, который гарантирует стабильную работу при низком уровне шума. Для простого монтажа ARCTIC S4028-6K в наборе поставляются крепежные элементы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 4-pin, 4-pin PWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 4-pin, 4-pin PWM
Вентилятор для корпуса Arctic S4028-6K 40mm PWM 250-6000rpm (ACFAN00185A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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