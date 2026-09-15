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Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT)

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Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT) - фото 1
Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT) - фото 2
Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT) - фото 3
Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT) - фото 4
Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT) - фото 5
Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT) - фото 6
Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT) - фото 7
Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT) - фото 8
Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT) - фото 9
Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT) - фото 10
Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT) - фото 11
Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT) - фото 1
  • Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT) - фото 2
  • Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT) - фото 3
  • Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT) - фото 4
  • Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT) - фото 5
  • Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT) - фото 6
  • Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT) - фото 7
  • Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT) - фото 8
  • Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT) - фото 9
  • Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT) - фото 10
  • Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT) - фото 11
  • Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599947
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT)
2 470 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
700-1800 об/мин
Уровень шума
35.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х15
Вес, кг.
1.1

Описание товара Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT)

Кулер для процессора ID-COOLING SE-206-XT обладает медным основанием, алюминиевым радиатором и 6 тепловыми трубками. Он имеет конструкцию башенного типа. Показатель рассеиваемой мощности для модели составляет 250 Вт. В конструкции предусмотрено 2 вентилятора диаметром 12 см. Они автоматически способны совершать до 1800 вращений в минуту, подстраиваясь под текущую нагрузку процессора. Все эти характеристики сообщают о том, что ID-COOLING SE-206-XT создан для эффективного охлаждения компонентов игровых систем.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT)




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
250
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
700-1800 об/мин
Уровень шума
35.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-COOLING SE-206-XT обладает медным основанием, алюминиевым радиатором и 6 тепловыми трубками. Он имеет конструкцию башенного типа. Показатель рассеиваемой мощности для модели составляет 250 Вт. В конструкции предусмотрено 2 вентилятора диаметром 12 см. Они автоматически способны совершать до 1800 вращений в минуту, подстраиваясь под текущую нагрузку процессора. Все эти характеристики сообщают о том, что ID-COOLING SE-206-XT создан для эффективного охлаждения компонентов игровых систем.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Screws (SE-206-XT) - стоимость товара 2470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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