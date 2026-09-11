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Память оперативная DDR4 AMD Radeon R9 Gamers Series 16Gb 3200MHz pc-25600 Black CL16 1.35V (R9416G3206U2S-U) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR4 AMD Radeon R9 Gamers Series 16Gb 3200MHz pc-25600 Black CL16 1.35V (R9416G3206U2S-U)

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Память оперативная DDR4 AMD Radeon R9 Gamers Series 16Gb 3200MHz pc-25600 Black CL16 1.35V (R9416G3206U2S-U) - фото 1
Память оперативная DDR4 AMD Radeon R9 Gamers Series 16Gb 3200MHz pc-25600 Black CL16 1.35V (R9416G3206U2S-U) - фото 2
Память оперативная DDR4 AMD Radeon R9 Gamers Series 16Gb 3200MHz pc-25600 Black CL16 1.35V (R9416G3206U2S-U) - фото 3
Память оперативная DDR4 AMD Radeon R9 Gamers Series 16Gb 3200MHz pc-25600 Black CL16 1.35V (R9416G3206U2S-U) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-18-18
  • Память оперативная DDR4 AMD Radeon R9 Gamers Series 16Gb 3200MHz pc-25600 Black CL16 1.35V (R9416G3206U2S-U) - фото 1
  • Память оперативная DDR4 AMD Radeon R9 Gamers Series 16Gb 3200MHz pc-25600 Black CL16 1.35V (R9416G3206U2S-U) - фото 2
  • Память оперативная DDR4 AMD Radeon R9 Gamers Series 16Gb 3200MHz pc-25600 Black CL16 1.35V (R9416G3206U2S-U) - фото 3
  • Память оперативная DDR4 AMD Radeon R9 Gamers Series 16Gb 3200MHz pc-25600 Black CL16 1.35V (R9416G3206U2S-U) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577468
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-18-18
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х1
Вес, г.
650

Описание товара Память оперативная DDR4 AMD Radeon R9 Gamers Series 16Gb 3200MHz pc-25600 Black CL16 1.35V (R9416G3206U2S-U)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров и энтузиастов, которые собирают производительный ПК для игр или апгрейда существующей системы. Объём 16 ГБ в двухканальном режиме идеально подходит для современных игровых проектов, стриминга и работы с множеством приложений одновременно. Для профессиональных задач вроде монтажа 4K-видео или 3D-рендеринга стоит рассмотреть комплекты большего объёма, но для большинства пользователей это будет солидный и достаточный вариант.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Память относится к поколению DDR4, что обеспечивает высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с устаревшей DDR3. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что слоты под DDR4 на материнской плате физически не совместимы с планками DDR3 или DDR5, поэтому совместимость платформы - ключевой фактор при выборе.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ, что в сумме даёт 16 ГБ оперативной памяти. Частота 3200 МГц является отличным балансом между ценой и производительностью для платформ AMD и Intel, обеспечивая высокую пропускную способность и отзывчивость системы. В играх это позволяет минимизировать просадки FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а в повседневной работе система будет быстро переключаться между десятками вкладок браузера и фоновыми приложениями.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги CL16 при частоте 3200 МГц указывают на хороший баланс между скоростью и латентностью, что положительно сказывается на времени отклика в играх. Рабочее напряжение 1.35 В является стандартным для DDR4 на таких частотах. Модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически установить заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы простым выбором профиля, избавляя от ручной настройки.

Совместимость с платформой

Память совместима с современными платформами Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающими DDR4. Однако для выхода на заявленные 3200 МГц необходимо, чтобы эту частоту поддерживали как процессор, так и материнская плата - особенно это касается базовых чипсетов. Перед покупкой стоит сверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы. Название серии "AMD Radeon" указывает на оптимизацию и тестирование для плат AMD, но память также стабильно работает с системами на Intel.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными чёрными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло при длительной работе на высоких частотах, способствуя стабильности. Дизайн радиаторов относительно компактен, что снижает риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для пользователей, ценящих строгий внешний вид или собирающих систему без акцента на RGB-освещение.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных планок, что позволяет сразу активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности встроенной в процессоры AMD и Intel графики и даёт заметный прирост в играх. Для активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это несовместимость поколений: вы не сможете установить DDR4 в слот DDR3 или DDR5. Даже при поддержке XMP выход на частоту 3200 МГц не гарантирован на очень старых или бюджетных материнских платах. При выборе ориентируйтесь сначала на поколение и форм-фактор вашей платформы, затем на необходимый объём (16 ГБ - современный стандарт для игр), а после - на частоту и тайминги. Этот комплект станет отличным выбором для сборки нового игрового ПК среднего класса или апгрейда системы с поддержкой DDR4.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 AMD Radeon R9 Gamers Series 16Gb 3200MHz pc-25600 Black CL16 1.35V (R9416G3206U2S-U)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-18-18
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров и энтузиастов, которые собирают производительный ПК для игр или апгрейда существующей системы. Объём 16 ГБ в двухканальном режиме идеально подходит для современных игровых проектов, стриминга и работы с множеством приложений одновременно. Для профессиональных задач вроде монтажа 4K-видео или 3D-рендеринга стоит рассмотреть комплекты большего объёма, но для большинства пользователей это будет солидный и достаточный вариант.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Память относится к поколению DDR4, что обеспечивает высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с устаревшей DDR3. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что слоты под DDR4 на материнской плате физически не совместимы с планками DDR3 или DDR5, поэтому совместимость платформы - ключевой фактор при выборе.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ, что в сумме даёт 16 ГБ оперативной памяти. Частота 3200 МГц является отличным балансом между ценой и производительностью для платформ AMD и Intel, обеспечивая высокую пропускную способность и отзывчивость системы. В играх это позволяет минимизировать просадки FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а в повседневной работе система будет быстро переключаться между десятками вкладок браузера и фоновыми приложениями.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги CL16 при частоте 3200 МГц указывают на хороший баланс между скоростью и латентностью, что положительно сказывается на времени отклика в играх. Рабочее напряжение 1.35 В является стандартным для DDR4 на таких частотах. Модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически установить заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы простым выбором профиля, избавляя от ручной настройки.

Совместимость с платформой

Память совместима с современными платформами Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающими DDR4. Однако для выхода на заявленные 3200 МГц необходимо, чтобы эту частоту поддерживали как процессор, так и материнская плата - особенно это касается базовых чипсетов. Перед покупкой стоит сверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы. Название серии "AMD Radeon" указывает на оптимизацию и тестирование для плат AMD, но память также стабильно работает с системами на Intel.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными чёрными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло при длительной работе на высоких частотах, способствуя стабильности. Дизайн радиаторов относительно компактен, что снижает риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для пользователей, ценящих строгий внешний вид или собирающих систему без акцента на RGB-освещение.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных планок, что позволяет сразу активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности встроенной в процессоры AMD и Intel графики и даёт заметный прирост в играх. Для активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это несовместимость поколений: вы не сможете установить DDR4 в слот DDR3 или DDR5. Даже при поддержке XMP выход на частоту 3200 МГц не гарантирован на очень старых или бюджетных материнских платах. При выборе ориентируйтесь сначала на поколение и форм-фактор вашей платформы, затем на необходимый объём (16 ГБ - современный стандарт для игр), а после - на частоту и тайминги. Этот комплект станет отличным выбором для сборки нового игрового ПК среднего класса или апгрейда системы с поддержкой DDR4.

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Отзывы


Память оперативная DDR4 AMD Radeon R9 Gamers Series 16Gb 3200MHz pc-25600 Black CL16 1.35V (R9416G3206U2S-U) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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