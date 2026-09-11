Память оперативная DDR4 AMD Radeon R9 Gamers Series 16Gb 3200MHz pc-25600 Black CL16 1.35V (R9416G3206U2S-U)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 AMD Radeon R9 Gamers Series 16Gb 3200MHz pc-25600 Black CL16 1.35V (R9416G3206U2S-U)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров и энтузиастов, которые собирают производительный ПК для игр или апгрейда существующей системы. Объём 16 ГБ в двухканальном режиме идеально подходит для современных игровых проектов, стриминга и работы с множеством приложений одновременно. Для профессиональных задач вроде монтажа 4K-видео или 3D-рендеринга стоит рассмотреть комплекты большего объёма, но для большинства пользователей это будет солидный и достаточный вариант.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Память относится к поколению DDR4, что обеспечивает высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с устаревшей DDR3. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что слоты под DDR4 на материнской плате физически не совместимы с планками DDR3 или DDR5, поэтому совместимость платформы - ключевой фактор при выборе.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ, что в сумме даёт 16 ГБ оперативной памяти. Частота 3200 МГц является отличным балансом между ценой и производительностью для платформ AMD и Intel, обеспечивая высокую пропускную способность и отзывчивость системы. В играх это позволяет минимизировать просадки FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а в повседневной работе система будет быстро переключаться между десятками вкладок браузера и фоновыми приложениями.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги CL16 при частоте 3200 МГц указывают на хороший баланс между скоростью и латентностью, что положительно сказывается на времени отклика в играх. Рабочее напряжение 1.35 В является стандартным для DDR4 на таких частотах. Модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически установить заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы простым выбором профиля, избавляя от ручной настройки.
Совместимость с платформой
Память совместима с современными платформами Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающими DDR4. Однако для выхода на заявленные 3200 МГц необходимо, чтобы эту частоту поддерживали как процессор, так и материнская плата - особенно это касается базовых чипсетов. Перед покупкой стоит сверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы. Название серии "AMD Radeon" указывает на оптимизацию и тестирование для плат AMD, но память также стабильно работает с системами на Intel.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными чёрными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло при длительной работе на высоких частотах, способствуя стабильности. Дизайн радиаторов относительно компактен, что снижает риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для пользователей, ценящих строгий внешний вид или собирающих систему без акцента на RGB-освещение.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных планок, что позволяет сразу активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности встроенной в процессоры AMD и Intel графики и даёт заметный прирост в играх. Для активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это несовместимость поколений: вы не сможете установить DDR4 в слот DDR3 или DDR5. Даже при поддержке XMP выход на частоту 3200 МГц не гарантирован на очень старых или бюджетных материнских платах. При выборе ориентируйтесь сначала на поколение и форм-фактор вашей платформы, затем на необходимый объём (16 ГБ - современный стандарт для игр), а после - на частоту и тайминги. Этот комплект станет отличным выбором для сборки нового игрового ПК среднего класса или апгрейда системы с поддержкой DDR4.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 170 руб.1793 руб. в СплитПамять оперативная Patriot SL DDR4 8GB 3200MHz (PSD48G32002S)
-
В наличииЦена 7 320 руб.1830 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Apacer 8Gb 2666MHz (AS08GGB26CQYBGH/ES.0...
-
В наличииЦена 7 340 руб.1835 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac 8G 3600Mhz (NTSDD4P36SP-08B)
-
В наличииЦена 7 340 руб.1835 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac C18 8Gb PC28800, 3600Mhz (NTSDD4P3...
-
В наличииЦена 7 360 руб.1840 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac PC21300 8Gb2666Mhz (NTSDD4P26SP-08...
-
В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитПамять KINGSTON DDR4 DIMM 8Gb (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, VLP...
-
В наличииЦена 7 490 руб.1873 руб. в СплитОперативная память Crucial, DDR4, 8GB (1x8 GB), 3200 MHz, CL22, ...
-
В наличииЦена 7 540 руб.1885 руб. в СплитОперативная память Netac DDR4 8GB 3600MHz Shadow S (NTSSD4P36SP-...
-
В наличииЦена 7 690 руб.1923 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac Shadow II 8Gb PC28800, 3600Mhz, (N...
-
В наличииЦена 7 720 руб.1930 руб. в СплитПамять оперативная DDR 4 Kingston FURY Beast8Gb 3600Mhz (KF436C...
-
В наличииЦена 7 820 руб.1955 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Samsung 8Gb 3200MHz (M378A1G44AB0-CWED0)
-
В наличииЦена 7 940 руб.1985 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 8Gb PC25600, 3200Mhz, SO-DIMM (P...
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров и энтузиастов, которые собирают производительный ПК для игр или апгрейда существующей системы. Объём 16 ГБ в двухканальном режиме идеально подходит для современных игровых проектов, стриминга и работы с множеством приложений одновременно. Для профессиональных задач вроде монтажа 4K-видео или 3D-рендеринга стоит рассмотреть комплекты большего объёма, но для большинства пользователей это будет солидный и достаточный вариант.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Память относится к поколению DDR4, что обеспечивает высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с устаревшей DDR3. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что слоты под DDR4 на материнской плате физически не совместимы с планками DDR3 или DDR5, поэтому совместимость платформы - ключевой фактор при выборе.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ, что в сумме даёт 16 ГБ оперативной памяти. Частота 3200 МГц является отличным балансом между ценой и производительностью для платформ AMD и Intel, обеспечивая высокую пропускную способность и отзывчивость системы. В играх это позволяет минимизировать просадки FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а в повседневной работе система будет быстро переключаться между десятками вкладок браузера и фоновыми приложениями.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги CL16 при частоте 3200 МГц указывают на хороший баланс между скоростью и латентностью, что положительно сказывается на времени отклика в играх. Рабочее напряжение 1.35 В является стандартным для DDR4 на таких частотах. Модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически установить заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы простым выбором профиля, избавляя от ручной настройки.
Совместимость с платформой
Память совместима с современными платформами Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающими DDR4. Однако для выхода на заявленные 3200 МГц необходимо, чтобы эту частоту поддерживали как процессор, так и материнская плата - особенно это касается базовых чипсетов. Перед покупкой стоит сверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы. Название серии "AMD Radeon" указывает на оптимизацию и тестирование для плат AMD, но память также стабильно работает с системами на Intel.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными чёрными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло при длительной работе на высоких частотах, способствуя стабильности. Дизайн радиаторов относительно компактен, что снижает риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для пользователей, ценящих строгий внешний вид или собирающих систему без акцента на RGB-освещение.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных планок, что позволяет сразу активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности встроенной в процессоры AMD и Intel графики и даёт заметный прирост в играх. Для активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это несовместимость поколений: вы не сможете установить DDR4 в слот DDR3 или DDR5. Даже при поддержке XMP выход на частоту 3200 МГц не гарантирован на очень старых или бюджетных материнских платах. При выборе ориентируйтесь сначала на поколение и форм-фактор вашей платформы, затем на необходимый объём (16 ГБ - современный стандарт для игр), а после - на частоту и тайминги. Этот комплект станет отличным выбором для сборки нового игрового ПК среднего класса или апгрейда системы с поддержкой DDR4.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 AMD Radeon R9 Gamers Series 16Gb 3200MHz pc-25600 Black CL16 1.35V (R9416G3206U2S-U)