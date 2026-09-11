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Набор клавиатура+мышь Oklick 250M клав:черный мышь:черный USB беспроводная slim купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор клавиатура+мышь Oklick 250M клав:черный мышь:черный USB беспроводная slim

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Набор клавиатура+мышь Oklick 250M клав:черный мышь:черный USB беспроводная slim
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55948
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
50х31х7
Вес, г.
400

Описание товара Набор клавиатура+мышь Oklick 250M клав:черный мышь:черный USB беспроводная slim

Набор клавиатура+мышь Oklick 250M. Цвет: Черный. Тип: Беспроводная.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Oklick 250M клав:черный мышь:черный USB беспроводная slim




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Для геймеров
нет
Описание
Набор клавиатура+мышь Oklick 250M. Цвет: Черный. Тип: Беспроводная.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор клавиатура+мышь Oklick 250M клав:черный мышь:черный USB беспроводная slim - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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