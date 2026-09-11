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Клавиатура Oklick 935G Ragnar черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Oklick 935G Ragnar черный

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Клавиатура Oklick 935G Ragnar черный - фото 1
Клавиатура Oklick 935G Ragnar черный - фото 2
Клавиатура Oklick 935G Ragnar черный - фото 3
Клавиатура Oklick 935G Ragnar черный - фото 4
Клавиатура Oklick 935G Ragnar черный - фото 5
Клавиатура Oklick 935G Ragnar черный - фото 6
Клавиатура Oklick 935G Ragnar черный - фото 7
Клавиатура Oklick 935G Ragnar черный - фото 8
Клавиатура Oklick 935G Ragnar черный - фото 9
Клавиатура Oklick 935G Ragnar черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
  • Клавиатура Oklick 935G Ragnar черный - фото 1
  • Клавиатура Oklick 935G Ragnar черный - фото 2
  • Клавиатура Oklick 935G Ragnar черный - фото 3
  • Клавиатура Oklick 935G Ragnar черный - фото 4
  • Клавиатура Oklick 935G Ragnar черный - фото 5
  • Клавиатура Oklick 935G Ragnar черный - фото 6
  • Клавиатура Oklick 935G Ragnar черный - фото 7
  • Клавиатура Oklick 935G Ragnar черный - фото 8
  • Клавиатура Oklick 935G Ragnar черный - фото 9
  • Клавиатура Oklick 935G Ragnar черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 529708
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Подсветка клавиш
да
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
950

Описание товара Клавиатура Oklick 935G Ragnar черный

Клавиатура проводная Oklick 935G RAGNAR – функциональная игровая модель со стильным черным корпусом и съемной подставкой для рук. Клавиши дополнены многоцветной Rainbow-подсветкой. Благодаря полноразмерному исполнению на такой клавиатуре удобно играть, а также набирать текст или выполнять различные вычисления. Устройство Oklick 935G RAGNAR оснащено 104-мя клавишами, среди которых имеется цифровой блок и ряд Fn. Прибор подключается через кабель 1.2 м с USB-разъемом. Данная модель весит 630 г и обладает размерами 47x4.4x16.5 см.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 935G Ragnar черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Подсветка клавиш
да
Описание
Клавиатура проводная Oklick 935G RAGNAR – функциональная игровая модель со стильным черным корпусом и съемной подставкой для рук. Клавиши дополнены многоцветной Rainbow-подсветкой. Благодаря полноразмерному исполнению на такой клавиатуре удобно играть, а также набирать текст или выполнять различные вычисления. Устройство Oklick 935G RAGNAR оснащено 104-мя клавишами, среди которых имеется цифровой блок и ряд Fn. Прибор подключается через кабель 1.2 м с USB-разъемом. Данная модель весит 630 г и обладает размерами 47x4.4x16.5 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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