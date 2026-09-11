Клавиатура Oklick 935G Ragnar черный
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 529708
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Подсветка клавиш
да
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
950
Описание товара Клавиатура Oklick 935G Ragnar черный
Клавиатура проводная Oklick 935G RAGNAR – функциональная игровая модель со стильным черным корпусом и съемной подставкой для рук. Клавиши дополнены многоцветной Rainbow-подсветкой. Благодаря полноразмерному исполнению на такой клавиатуре удобно играть, а также набирать текст или выполнять различные вычисления. Устройство Oklick 935G RAGNAR оснащено 104-мя клавишами, среди которых имеется цифровой блок и ряд Fn. Прибор подключается через кабель 1.2 м с USB-разъемом. Данная модель весит 630 г и обладает размерами 47x4.4x16.5 см.
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Теги товара: с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Подсветка клавиш
да
Клавиатура проводная Oklick 935G RAGNAR – функциональная игровая модель со стильным черным корпусом и съемной подставкой для рук. Клавиши дополнены многоцветной Rainbow-подсветкой. Благодаря полноразмерному исполнению на такой клавиатуре удобно играть, а также набирать текст или выполнять различные вычисления. Устройство Oklick 935G RAGNAR оснащено 104-мя клавишами, среди которых имеется цифровой блок и ряд Fn. Прибор подключается через кабель 1.2 м с USB-разъемом. Данная модель весит 630 г и обладает размерами 47x4.4x16.5 см.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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