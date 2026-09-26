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Материнская плата Asus PRIME B550M-A Socket AM4 (90MB14I0-M0EAY0) уцененный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME B550M-A Socket AM4 (90MB14I0-M0EAY0) уцененный

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Материнская плата Asus PRIME B550M-A Socket AM4 (90MB14I0-M0EAY0) уцененный - фото 1
Материнская плата Asus PRIME B550M-A Socket AM4 (90MB14I0-M0EAY0) уцененный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
  • Материнская плата Asus PRIME B550M-A Socket AM4 (90MB14I0-M0EAY0) уцененный - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME B550M-A Socket AM4 (90MB14I0-M0EAY0) уцененный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 545556
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х5
Вес, г.
900

Описание товара Материнская плата Asus PRIME B550M-A Socket AM4 (90MB14I0-M0EAY0) уцененный

Материнская плата Asus PRIME B550M-A Socket AM4 (90MB14I0-M0EAY0)
Причина уценки: после ремонта - восстановление работоспособности.
Гарантия: 14 дней.
Внешний вид: отличный.
Спецификация:

  • Форм-фактор    microATX
  • Сокет    AM4
  • Память    4 x DDR4 DIMM, поддержка ECC/non-ECC (2133-4400 МГц)
  • Количество слотов M.2    2
  • Тип интерфейса M.2    PCI-E/SATA 3.0
  • Поддержка PCI Express    3.0, 4.0
  • Беспроводные интерфейсы    без Wi-Fi
  • Внешние интерфейсы    D-Sub, DVI, HDMI, PS/2 (клавиатура/мышь)
  • Звуковая схема    7.1
  • Поддержка SLI/CrossFire    нет
  • Минимальная частота памяти    2133 МГц
Комплектация: материнская плата, кабель SATA 2шт, крепеж, ответная планка, диск, руководство, коробка.
 

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B550M-A Socket AM4 (90MB14I0-M0EAY0) уцененный




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Asus PRIME B550M-A Socket AM4 (90MB14I0-M0EAY0)
Причина уценки: после ремонта - восстановление работоспособности.
Гарантия: 14 дней.
Внешний вид: отличный.
Спецификация:
  • Форм-фактор    microATX
  • Сокет    AM4
  • Память    4 x DDR4 DIMM, поддержка ECC/non-ECC (2133-4400 МГц)
  • Количество слотов M.2    2
  • Тип интерфейса M.2    PCI-E/SATA 3.0
  • Поддержка PCI Express    3.0, 4.0
  • Беспроводные интерфейсы    без Wi-Fi
  • Внешние интерфейсы    D-Sub, DVI, HDMI, PS/2 (клавиатура/мышь)
  • Звуковая схема    7.1
  • Поддержка SLI/CrossFire    нет
  • Минимальная частота памяти    2133 МГц
Комплектация: материнская плата, кабель SATA 2шт, крепеж, ответная планка, диск, руководство, коробка.
 
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Отзывы


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