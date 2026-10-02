Материнская плата Asus PRIME H610M-A-CSM (90MB1G20-M0EAYC)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643761
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
27х26х5
Вес, г.
920
Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610M-A-CSM (90MB1G20-M0EAYC)
Материнская плата отличается высокой степенью надежности. Она может использоваться профессионалами, том числе геймерами, широким кругом других пользователей. Для ее создания использованы высококачественные компоненты материалы. Имеет качественную аудиосистему, которой могут использоваться наушники, гарнитура, внешние колонки. Плата имеет все востребованные порты разъемы.
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Материнская плата отличается высокой степенью надежности. Она может использоваться профессионалами, том числе геймерами, широким кругом других пользователей. Для ее создания использованы высококачественные компоненты материалы. Имеет качественную аудиосистему, которой могут использоваться наушники, гарнитура, внешние колонки. Плата имеет все востребованные порты разъемы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата Asus PRIME H610M-A-CSM (90MB1G20-M0EAYC) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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