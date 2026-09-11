Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03)
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 540301
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
56х55х32
Вес, кг.
5.3
Описание товара Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03)
Элегантный корпус Thermaltake V350 TG ARGB Air обладает боковой стенкой из закаленного стекла толщиной 4 мм и мощной системой охлаждения. Он был разработан, чтобы поместиться на стандартной рабочей столешнице. Корпус охлаждается за счет 4 вентиляторов. Он также оснащен подсветкой ARGB, которой можно управлять с помощью ПО ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync. Корпус имеет возможность установки материнских плат формата Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX. Thermaltake V350 TG ARGB Air – оптимальный выбор для тех, кто ищет эффективную основу с высоким качеством охлаждения и подсветкой.
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Теги товара: Игровой корпус
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Элегантный корпус Thermaltake V350 TG ARGB Air обладает боковой стенкой из закаленного стекла толщиной 4 мм и мощной системой охлаждения. Он был разработан, чтобы поместиться на стандартной рабочей столешнице. Корпус охлаждается за счет 4 вентиляторов. Он также оснащен подсветкой ARGB, которой можно управлять с помощью ПО ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync. Корпус имеет возможность установки материнских плат формата Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX. Thermaltake V350 TG ARGB Air – оптимальный выбор для тех, кто ищет эффективную основу с высоким качеством охлаждения и подсветкой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Игровой корпус
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Игровой корпус
Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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