Корпус Zalman ZM-T7
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman ZM-T7
Корпус ZALMAN T7 имеет открывающееся окно из оргстекла. Замена компонентов системы будет занимать минимум времени. Окно также позволяет визуально контролировать работу вентиляторов и других компонентов компьютера. Модель имеет максимально удобно расположенную эргономичную панель управления. Количество портов USB – 3. Также в наличии два аудиоразъема. Корпус ZALMAN T7 соответствует типоразмеру Midi-Tower. Совместимые форм-факторы материнских плат – Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Модель подходит для сборки производительного компьютера, в том числе – игрового. Максимально допустимая длина видеоадаптера равна 305 мм. Наибольшая высота кулера процессора – 150 мм. Вы вряд ли испытаете сложности с выбором этих комплектующих. Блок питания в комплектацию корпуса не включен. Это преимущество: вы сможете выбрать источник питания по своему усмотрению. Корпус рассчитан на монтаж блоков питания ATX. Цвет корпуса классический – черный. В комплекте – документация и крепеж. Длина, ширина и высота корпуса равны 384, 202 и 438 мм соответственно. Масса модели составляет 3.2 кг.
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