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Корпус Zalman ZM-T7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Zalman ZM-T7

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Корпус Zalman ZM-T7 - фото 1
Корпус Zalman ZM-T7 - фото 2
Корпус Zalman ZM-T7 - фото 3
Корпус Zalman ZM-T7 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Zalman ZM-T7 - фото 1
  • Корпус Zalman ZM-T7 - фото 2
  • Корпус Zalman ZM-T7 - фото 3
  • Корпус Zalman ZM-T7 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293889
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
202x438x384
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
305
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х25
Вес, кг.
3.5

Описание товара Корпус Zalman ZM-T7

Корпус ZALMAN T7 имеет открывающееся окно из оргстекла. Замена компонентов системы будет занимать минимум времени. Окно также позволяет визуально контролировать работу вентиляторов и других компонентов компьютера. Модель имеет максимально удобно расположенную эргономичную панель управления. Количество портов USB – 3. Также в наличии два аудиоразъема. Корпус ZALMAN T7 соответствует типоразмеру Midi-Tower. Совместимые форм-факторы материнских плат – Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Модель подходит для сборки производительного компьютера, в том числе – игрового. Максимально допустимая длина видеоадаптера равна 305 мм. Наибольшая высота кулера процессора – 150 мм. Вы вряд ли испытаете сложности с выбором этих комплектующих. Блок питания в комплектацию корпуса не включен. Это преимущество: вы сможете выбрать источник питания по своему усмотрению. Корпус рассчитан на монтаж блоков питания ATX. Цвет корпуса классический – черный. В комплекте – документация и крепеж. Длина, ширина и высота корпуса равны 384, 202 и 438 мм соответственно. Масса модели составляет 3.2 кг.

Отзывы о товаре Корпус Zalman ZM-T7




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
202x438x384
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
305
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ZALMAN T7 имеет открывающееся окно из оргстекла. Замена компонентов системы будет занимать минимум времени. Окно также позволяет визуально контролировать работу вентиляторов и других компонентов компьютера. Модель имеет максимально удобно расположенную эргономичную панель управления. Количество портов USB – 3. Также в наличии два аудиоразъема. Корпус ZALMAN T7 соответствует типоразмеру Midi-Tower. Совместимые форм-факторы материнских плат – Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Модель подходит для сборки производительного компьютера, в том числе – игрового. Максимально допустимая длина видеоадаптера равна 305 мм. Наибольшая высота кулера процессора – 150 мм. Вы вряд ли испытаете сложности с выбором этих комплектующих. Блок питания в комплектацию корпуса не включен. Это преимущество: вы сможете выбрать источник питания по своему усмотрению. Корпус рассчитан на монтаж блоков питания ATX. Цвет корпуса классический – черный. В комплекте – документация и крепеж. Длина, ширина и высота корпуса равны 384, 202 и 438 мм соответственно. Масса модели составляет 3.2 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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