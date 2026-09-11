Лупа-лампа Kromatech бестеневая 5/15x, 100 мм, на струбцине, с подсветкой (38 LED) PD-7S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
универсальное
Диаметр линзы, мм
100
Увеличение, крат
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538643
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
на струбцине
Корпус
металл, пластик
Материал оптики
пластик
Назначение
универсальное
Диаметр линзы, мм
100
Увеличение, крат
15
Дополнительно
подсветка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
600
Описание товара Лупа-лампа Kromatech бестеневая 5/15x, 100 мм, на струбцине, с подсветкой (38 LED) PD-7S
Бифокальная бестеневая настольная лупа-лампа для рукоделия, вышивания и чтения, со светодиодной подсветкой (38 светодиодов). Увеличение основной линзы – 5.0X, дополнительной – 15.0X. Диаметр основной линзы – 100 мм, дополнительной линзы – 25 мм. 38 суперярких светодиодов, расположенных возле линзы, при необходимости освещают объекты или читаемый текст. Ручка плавной регулировки освещения.
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Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
на струбцине
Корпус
металл, пластик
Материал оптики
пластик
Назначение
универсальное
Диаметр линзы, мм
100
Увеличение, крат
15
Дополнительно
подсветка
Страна производитель
Китай
Бифокальная бестеневая настольная лупа-лампа для рукоделия, вышивания и чтения, со светодиодной подсветкой (38 светодиодов). Увеличение основной линзы – 5.0X, дополнительной – 15.0X. Диаметр основной линзы – 100 мм, дополнительной линзы – 25 мм. 38 суперярких светодиодов, расположенных возле линзы, при необходимости освещают объекты или читаемый текст. Ручка плавной регулировки освещения.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Лупа-лампа Kromatech бестеневая 5/15x, 100 мм, на струбцине, с подсветкой (38 LED) PD-7S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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