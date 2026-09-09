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Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая, ювелирная, для шитья, текстильная, для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
107
Увеличение, крат
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 250223
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часовая, ювелирная, для шитья, текстильная, для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
107
Увеличение, крат
2
Материал ручки
металл
Дополнительно
2 светодиода
Габариты
185х335х35 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х19х4
Вес, г.
540
Описание товара Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D5
Лупа Levenhuk Zeno Desk D5 – бифокальная настольная линза со встроенной светодиодной подсветкой. Это простая модель для дома, которая пригодится в повседневных делах. С лупой Levenhuk Zeno Desk D5 удобно читать, заниматься рукоделием, рисовать, создавать фотоальбомы, мастерить или собирать масштабные модели. Она дает два фиксированных увеличения в 2 и 6 крат и передает четкое и контрастное изображение. Лупа установлена на плоское и устойчивое основание. Линза закреплена на гибком штативе, который можно перемещать произвольным образом. Levenhuk Zeno Desk D5 – это небольшая и легкая лупа, с ней можно даже путешествовать.
часовая, ювелирная, для шитья, текстильная, для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
107
Увеличение, крат
2
Материал ручки
металл
Дополнительно
2 светодиода
Габариты
185х335х35 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа Levenhuk Zeno Desk D5 – бифокальная настольная линза со встроенной светодиодной подсветкой. Это простая модель для дома, которая пригодится в повседневных делах. С лупой Levenhuk Zeno Desk D5 удобно читать, заниматься рукоделием, рисовать, создавать фотоальбомы, мастерить или собирать масштабные модели. Она дает два фиксированных увеличения в 2 и 6 крат и передает четкое и контрастное изображение. Лупа установлена на плоское и устойчивое основание. Линза закреплена на гибком штативе, который можно перемещать произвольным образом. Levenhuk Zeno Desk D5 – это небольшая и легкая лупа, с ней можно даже путешествовать.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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