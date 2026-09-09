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Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D5

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Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D5 - фото 1
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D5 - фото 2
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D5 - фото 3
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D5 - фото 4
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D5 - фото 5
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D5 - фото 6
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D5 - фото 7
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D5 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая, ювелирная, для шитья, текстильная, для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
107
Увеличение, крат
2
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D5 - фото 1
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D5 - фото 2
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D5 - фото 3
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D5 - фото 4
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D5 - фото 5
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D5 - фото 6
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D5 - фото 7
  • Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D5 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250223
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная, на штативе
Корпус
пластик
Материал оптики
оптический пластик
Назначение
часовая, ювелирная, для шитья, текстильная, для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
107
Увеличение, крат
2
Материал ручки
металл
Дополнительно
2 светодиода
Габариты
185х335х35 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х19х4
Вес, г.
540

Описание товара Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D5

Лупа Levenhuk Zeno Desk D5 – бифокальная настольная линза со встроенной светодиодной подсветкой. Это простая модель для дома, которая пригодится в повседневных делах. С лупой Levenhuk Zeno Desk D5 удобно читать, заниматься рукоделием, рисовать, создавать фотоальбомы, мастерить или собирать масштабные модели. Она дает два фиксированных увеличения в 2 и 6 крат и передает четкое и контрастное изображение. Лупа установлена на плоское и устойчивое основание. Линза закреплена на гибком штативе, который можно перемещать произвольным образом. Levenhuk Zeno Desk D5 – это небольшая и легкая лупа, с ней можно даже путешествовать.

Отзывы о товаре Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D5




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная, на штативе
Корпус
пластик
Материал оптики
оптический пластик
Назначение
часовая, ювелирная, для шитья, текстильная, для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
107
Увеличение, крат
2
Материал ручки
металл
Дополнительно
2 светодиода
Габариты
185х335х35 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа Levenhuk Zeno Desk D5 – бифокальная настольная линза со встроенной светодиодной подсветкой. Это простая модель для дома, которая пригодится в повседневных делах. С лупой Levenhuk Zeno Desk D5 удобно читать, заниматься рукоделием, рисовать, создавать фотоальбомы, мастерить или собирать масштабные модели. Она дает два фиксированных увеличения в 2 и 6 крат и передает четкое и контрастное изображение. Лупа установлена на плоское и устойчивое основание. Линза закреплена на гибком штативе, который можно перемещать произвольным образом. Levenhuk Zeno Desk D5 – это небольшая и легкая лупа, с ней можно даже путешествовать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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