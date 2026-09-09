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Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для прикладных работ, медицинские
Увеличение, крат
3,5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 253123
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Описание товара Бинокулярная лупа Микромед HR 350 S (3.5х)
Бинокулярная лупа с оправой Микмед 350S 3,5x предназначена для стереоскопического наблюдения с оптическим увеличением 3,5 крат. Благодаря линзам из оптического стекла с просветляющим покрытием формируемое изображение не имеет бочкообразных искажений и резкое по всему полю зрения. Оптическая схема обеспечивает большое рабочее расстояние и большую глубину резкости, что позволяет сохранять четкую фокусировку на объект во время движения. Надежная и удобная в эксплуатации конструкция устройства позволит с комфортом проводить наблюдения длительное время. Малый вес конструкции исключает утомляемость. Лупа размещается на оправе с защитными линзами.
Бинокулярная лупа с оправой Микмед 350S 3,5x предназначена для стереоскопического наблюдения с оптическим увеличением 3,5 крат. Благодаря линзам из оптического стекла с просветляющим покрытием формируемое изображение не имеет бочкообразных искажений и резкое по всему полю зрения. Оптическая схема обеспечивает большое рабочее расстояние и большую глубину резкости, что позволяет сохранять четкую фокусировку на объект во время движения. Надежная и удобная в эксплуатации конструкция устройства позволит с комфортом проводить наблюдения длительное время. Малый вес конструкции исключает утомляемость. Лупа размещается на оправе с защитными линзами.
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