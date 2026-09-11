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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
1 530 руб.
2 312
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 526303
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Описание товара Констркутор винтовой Zabiaka "Конструктики с шестеренками" 191 деталь с шуруповертом арт.5146798
Конструктор Zabiaka Конструктики с шестеренками, 5146798 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов. Увлекательный конструктор-мозаика — то, что надо маленьким любителям всего необычного! Задача малыша: вкручивать болтики и собирать картинки с помощью игровых полей и красочных фигурок.Конструктор станет прекрасной основой для получения необходимых бытовых знаний. Малыш научится закручивать шурупы и придумывать новые конструкции.Ребёнок с удовольствием будет играть получившейся игрушкой, а когда надоест, сможет придумать что-то совершенно новое.Преимущества конструктораРазвивает мелкую моторику рук.Прививает усидчивость.Стимулирует познавательную активность.Развивает внимание и воображение.Дрель функционирует в двух режимах, она может закручивать и раскручивать болты. Работает инструмент от 2-х батареек типа АА. Батарейки в комплект не входят.
Конструктор Zabiaka Конструктики с шестеренками, 5146798 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов. Увлекательный конструктор-мозаика — то, что надо маленьким любителям всего необычного! Задача малыша: вкручивать болтики и собирать картинки с помощью игровых полей и красочных фигурок.Конструктор станет прекрасной основой для получения необходимых бытовых знаний. Малыш научится закручивать шурупы и придумывать новые конструкции.Ребёнок с удовольствием будет играть получившейся игрушкой, а когда надоест, сможет придумать что-то совершенно новое.Преимущества конструктораРазвивает мелкую моторику рук.Прививает усидчивость.Стимулирует познавательную активность.Развивает внимание и воображение.Дрель функционирует в двух режимах, она может закручивать и раскручивать болты. Работает инструмент от 2-х батареек типа АА. Батарейки в комплект не входят.
Констркутор винтовой Zabiaka "Конструктики с шестеренками" 191 деталь с шуруповертом арт.5146798 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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