Конструктор-Техно "Военный набор" 220 деталей в коробке Stellar 02033
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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%1 270 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394983
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
220 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
750
Описание товара Конструктор-Техно "Военный набор" 220 деталей в коробке Stellar 02033
Конструктор «Техно» требует от малышей уверенного движения рук. Именно поэтому он идеально подходит для развития мелкой моторики, ловкости и координации. С помощью набора малыш научится работать по инструкции, которая прилагается. А позже и по собственной фантазии, когда освоит все способы крепления деталей. Конструируя, дети отлично готовятся к школе, ведь в это время они учатся мыслить: продумывать результат, исправлять ошибки во время его воплощения.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
220 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Конструктор «Техно» требует от малышей уверенного движения рук. Именно поэтому он идеально подходит для развития мелкой моторики, ловкости и координации. С помощью набора малыш научится работать по инструкции, которая прилагается. А позже и по собственной фантазии, когда освоит все способы крепления деталей. Конструируя, дети отлично готовятся к школе, ведь в это время они учатся мыслить: продумывать результат, исправлять ошибки во время его воплощения.
Конструктор-Техно "Военный набор" 220 деталей в коробке Stellar 02033 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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