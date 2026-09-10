Конструктор ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 00950 Ретро-авто (300 эл)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Конструктор ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 00950 Ретро-авто (300 эл)
Из деталей этого металлического конструктора ребенок может собрать два автомобиля "Кабриолет" или "Раритет". Даже на фото они выглядят весьма эффектно, поэтому станут оригинальным украшением интерьера детской комнаты.
Во время работы с конструктором ребенок будет совершенствовать абстрактное и логическое мышление, научится пользоваться отверткой и гаечным ключом. Такие навыки понадобятся ему не только на уроках труда, но и дома.
Это не самый сложный набор в серии конструкторов "Как раньше". Он состоит из 300 деталей. Кстати, ребенок может собрать готовое изделие по схеме, а может пофантазировать и придумать свои конструкции.
В комплекте
Детали конструктора — 300 шт.
Отвертка
Гаечный ключ
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Из деталей этого металлического конструктора ребенок может собрать два автомобиля "Кабриолет" или "Раритет". Даже на фото они выглядят весьма эффектно, поэтому станут оригинальным украшением интерьера детской комнаты.
Во время работы с конструктором ребенок будет совершенствовать абстрактное и логическое мышление, научится пользоваться отверткой и гаечным ключом. Такие навыки понадобятся ему не только на уроках труда, но и дома.
Это не самый сложный набор в серии конструкторов "Как раньше". Он состоит из 300 деталей. Кстати, ребенок может собрать готовое изделие по схеме, а может пофантазировать и придумать свои конструкции.
В комплекте
Детали конструктора — 300 шт.
Отвертка
Гаечный ключ
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