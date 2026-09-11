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Кресло Бюрократ CH-330M черный Light-20 крестовина металл черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Бюрократ CH-330M черный Light-20 крестовина металл черный

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Кресло Бюрократ CH-330M черный Light-20 крестовина металл черный - фото 1
Кресло Бюрократ CH-330M черный Light-20 крестовина металл черный - фото 2
Кресло Бюрократ CH-330M черный Light-20 крестовина металл черный - фото 3
Кресло Бюрократ CH-330M черный Light-20 крестовина металл черный - фото 4
Кресло Бюрократ CH-330M черный Light-20 крестовина металл черный - фото 5
Кресло Бюрократ CH-330M черный Light-20 крестовина металл черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
примыкает к сиденью
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
хромированный металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
  • Кресло Бюрократ CH-330M черный Light-20 крестовина металл черный - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-330M черный Light-20 крестовина металл черный - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-330M черный Light-20 крестовина металл черный - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-330M черный Light-20 крестовина металл черный - фото 4
  • Кресло Бюрократ CH-330M черный Light-20 крестовина металл черный - фото 5
  • Кресло Бюрократ CH-330M черный Light-20 крестовина металл черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 522340
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
примыкает к сиденью
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
хромированный металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х60х20
Вес, кг.
9.9

Описание товара Кресло Бюрократ CH-330M черный Light-20 крестовина металл черный

Регулировка высоты (газлифт). Крестовина металлическая разборная, крашеная под хром. Колеса для паркета/ламината. Ограничение по весу: 120 кг. Соответствует стандарту Bifma. Упаковка: масса 9,95 кг, объем 0,059 м3, габариты 570 х 220 х 470 мм.

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ CH-330M черный Light-20 крестовина металл черный




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
примыкает к сиденью
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
хромированный металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
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Страна производитель
Китай
Описание
Регулировка высоты (газлифт). Крестовина металлическая разборная, крашеная под хром. Колеса для паркета/ламината. Ограничение по весу: 120 кг. Соответствует стандарту Bifma. Упаковка: масса 9,95 кг, объем 0,059 м3, габариты 570 х 220 х 470 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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