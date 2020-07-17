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Компьютерное кресло Brabix Flight EX-540 коричневый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компьютерное кресло Brabix Flight EX-540 коричневый

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Компьютерное кресло Brabix &quot;Flight EX-540&quot; коричневый - фото 1
Компьютерное кресло Brabix &quot;Flight EX-540&quot; коричневый - фото 2
Компьютерное кресло Brabix &quot;Flight EX-540&quot; коричневый - фото 3
Компьютерное кресло Brabix &quot;Flight EX-540&quot; коричневый - фото 4
Компьютерное кресло Brabix &quot;Flight EX-540&quot; коричневый - фото 5
Компьютерное кресло Brabix &quot;Flight EX-540&quot; коричневый - фото 6
Компьютерное кресло Brabix &quot;Flight EX-540&quot; коричневый - фото 7
Компьютерное кресло Brabix &quot;Flight EX-540&quot; коричневый - фото 8
Компьютерное кресло Brabix &quot;Flight EX-540&quot; коричневый - фото 9
Компьютерное кресло Brabix &quot;Flight EX-540&quot; коричневый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
  • Компьютерное кресло Brabix &quot;Flight EX-540&quot; коричневый - фото 1
  • Компьютерное кресло Brabix &quot;Flight EX-540&quot; коричневый - фото 2
  • Компьютерное кресло Brabix &quot;Flight EX-540&quot; коричневый - фото 3
  • Компьютерное кресло Brabix &quot;Flight EX-540&quot; коричневый - фото 4
  • Компьютерное кресло Brabix &quot;Flight EX-540&quot; коричневый - фото 5
  • Компьютерное кресло Brabix &quot;Flight EX-540&quot; коричневый - фото 6
  • Компьютерное кресло Brabix &quot;Flight EX-540&quot; коричневый - фото 7
  • Компьютерное кресло Brabix &quot;Flight EX-540&quot; коричневый - фото 8
  • Компьютерное кресло Brabix &quot;Flight EX-540&quot; коричневый - фото 9
  • Компьютерное кресло Brabix &quot;Flight EX-540&quot; коричневый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 262713
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресла руководителя
Размеры в упаковке, см
90х90х20
Вес, кг.
11.55

Описание товара Компьютерное кресло Brabix Flight EX-540 коричневый

Надежное основание в виде металлического хромированного пятилучия обеспечивает длительную эксплуатацию и привлекательный внешний вид.

Широкий мягкий подголовник и поясничная поддержка придают креслу дополнительный комфорт и формируют правильную эргономику.

Кресло сочетает обивку из износоустойчивой ткани и сетки. Мебельная ткань на сиденье и подлокотниках обеспечивает длительную эксплуатацию и практичность, а сетчатая спинка способствует естественной циркуляции воздуха.

Максимальная нагрузка на кресло 120 кг.

Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло Brabix Flight EX-540 коричневый

17.07.2020
Анастасия

Достоинства:
цена, качество, дизайн

Недостатки:
нет!

Комментарий:
кресло огонь! очень удобное и красивое) рекомендую!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресла руководителя
Описание

Надежное основание в виде металлического хромированного пятилучия обеспечивает длительную эксплуатацию и привлекательный внешний вид.

Широкий мягкий подголовник и поясничная поддержка придают креслу дополнительный комфорт и формируют правильную эргономику.

Кресло сочетает обивку из износоустойчивой ткани и сетки. Мебельная ткань на сиденье и подлокотниках обеспечивает длительную эксплуатацию и практичность, а сетчатая спинка способствует естественной циркуляции воздуха.

Максимальная нагрузка на кресло 120 кг.

Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
17.07.2020
Анастасия

Достоинства:
цена, качество, дизайн

Недостатки:
нет!

Комментарий:
кресло огонь! очень удобное и красивое) рекомендую!


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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