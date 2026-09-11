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Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-800 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-800 черный

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Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-800 черный - фото 1
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-800 черный - фото 2
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-800 черный - фото 3
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-800 черный - фото 4
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-800 черный - фото 5
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-800 черный - фото 6
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-800 черный - фото 7
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-800 черный - фото 8
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-800 черный - фото 9
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-800 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл/пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-800 черный - фото 1
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-800 черный - фото 2
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-800 черный - фото 3
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-800 черный - фото 4
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-800 черный - фото 5
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-800 черный - фото 6
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-800 черный - фото 7
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-800 черный - фото 8
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-800 черный - фото 9
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-800 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557767
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл/пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
14.5

Описание товара Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-800 черный

Выберите оптимальную высоту кресла с помощью рычага, расположенного под сиденьем.. Механизм качания. Кресло можно зафиксировать в вертикальном положении или использовать функцию качания (вперед-назад).. Регулируемый угол наклона. Угол наклона спинки регулируется в диапазоне, безопасном от опрокидывания.. Свойства материалов. Тактильно комфортные, гипоаллергенные материалы обивки имеют достаточный запас прочности и обеспечивают оптимальный теплообмен, а также абсолютный комфорт в течение всего срока службы.. Прочный каркас. В основе конструкции кресел каркас из высокопрочной трубы защищенный от коррозии и надежные усиленные механизмы-реклайнеры.. Регулируемые подушки. Две дополнительные подушки для поясницы и головы, регулируются по высоте и обеспечивают идеальную поддержку верхнего и нижнего отделов позвоночника, защищая от переутомления.. 2D подлокотники. Подлокотники, регулируемые по высоте и в горизонтальной плоскости (влево-вправо), обеспечивают идеальную поддержку рук.. Система AERO. Вентиляционные отверстия в спинке отводят тепло от спины геймера, создавая дополнительный комфорт.. Крестовина. Изготовлена из высокопрочной стали с яркими пластиковыми накладками, что позволяет выдерживать высокие и продолжительные нагрузки.

Отзывы о товаре Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-800 черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл/пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Выберите оптимальную высоту кресла с помощью рычага, расположенного под сиденьем.. Механизм качания. Кресло можно зафиксировать в вертикальном положении или использовать функцию качания (вперед-назад).. Регулируемый угол наклона. Угол наклона спинки регулируется в диапазоне, безопасном от опрокидывания.. Свойства материалов. Тактильно комфортные, гипоаллергенные материалы обивки имеют достаточный запас прочности и обеспечивают оптимальный теплообмен, а также абсолютный комфорт в течение всего срока службы.. Прочный каркас. В основе конструкции кресел каркас из высокопрочной трубы защищенный от коррозии и надежные усиленные механизмы-реклайнеры.. Регулируемые подушки. Две дополнительные подушки для поясницы и головы, регулируются по высоте и обеспечивают идеальную поддержку верхнего и нижнего отделов позвоночника, защищая от переутомления.. 2D подлокотники. Подлокотники, регулируемые по высоте и в горизонтальной плоскости (влево-вправо), обеспечивают идеальную поддержку рук.. Система AERO. Вентиляционные отверстия в спинке отводят тепло от спины геймера, создавая дополнительный комфорт.. Крестовина. Изготовлена из высокопрочной стали с яркими пластиковыми накладками, что позволяет выдерживать высокие и продолжительные нагрузки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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