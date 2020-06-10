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Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-002 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-002

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Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Heavy Duty HD-002&quot; - фото 1
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Heavy Duty HD-002&quot; - фото 2
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Heavy Duty HD-002&quot; - фото 3
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Heavy Duty HD-002&quot; - фото 4
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Heavy Duty HD-002&quot; - фото 5
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Heavy Duty HD-002&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Heavy Duty HD-002&quot; - фото 1
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Heavy Duty HD-002&quot; - фото 2
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Heavy Duty HD-002&quot; - фото 3
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Heavy Duty HD-002&quot; - фото 4
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Heavy Duty HD-002&quot; - фото 5
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Heavy Duty HD-002&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 262707
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресла руководителя
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
23

Описание товара Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-002

Усиленное кресло выдерживает нагрузку до 200 кг благодаря своей конструкции. Усиленный механизм качания с толщиной металла до 4,5 мм, прочный газпатрон высшего 4-го класса с увеличенным диаметром цилиндра - 7 см, массивный каркас из фанеры толщиной 16 мм, надежные и прочные металлическое подлокотники и основание. Обивка выполнена из экокожи - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатаци. Материал износоустойчив и неприхотлив в уходе - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени. Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего. Плотная набивка, металлические подлокотники с мягкими накладками, высокая спинка и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-002

10.06.2020
Егор

Достоинства:
-Внешний вид достаточно стильный.
-В меру мягкое
-На вид крепкое.
-До 160 кг
-Для больший людей подойдет думаю, уже на сидушку смотрите, размеры её.

Недостатки:
-Нет регулировки подлокотников, что для меня не очень...
-Нет фиксации спинки, только своим весом можно её отдалить, но хочу сказать, что зато спина ровная, не будет кривая осанка.
-Ну для паркета, колеса не прорезиненные, хотя мне уже все равно.

Комментарий:
Рекомендую



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресла руководителя
Описание

Усиленное кресло выдерживает нагрузку до 200 кг благодаря своей конструкции. Усиленный механизм качания с толщиной металла до 4,5 мм, прочный газпатрон высшего 4-го класса с увеличенным диаметром цилиндра - 7 см, массивный каркас из фанеры толщиной 16 мм, надежные и прочные металлическое подлокотники и основание. Обивка выполнена из экокожи - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатаци. Материал износоустойчив и неприхотлив в уходе - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени. Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего. Плотная набивка, металлические подлокотники с мягкими накладками, высокая спинка и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
10.06.2020
Егор

Достоинства:
-Внешний вид достаточно стильный.
-В меру мягкое
-На вид крепкое.
-До 160 кг
-Для больший людей подойдет думаю, уже на сидушку смотрите, размеры её.

Недостатки:
-Нет регулировки подлокотников, что для меня не очень...
-Нет фиксации спинки, только своим весом можно её отдалить, но хочу сказать, что зато спина ровная, не будет кривая осанка.
-Ну для паркета, колеса не прорезиненные, хотя мне уже все равно.

Комментарий:
Рекомендую


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