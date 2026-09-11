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Кресло офисное BRABIX Premium Blues EX-751 черное (532486) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло офисное BRABIX Premium Blues EX-751 черное (532486)

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Кресло офисное BRABIX Premium Blues EX-751 черное (532486) - фото 1
Кресло офисное BRABIX Premium Blues EX-751 черное (532486) - фото 2
Кресло офисное BRABIX Premium Blues EX-751 черное (532486) - фото 3
Кресло офисное BRABIX Premium Blues EX-751 черное (532486) - фото 4
Кресло офисное BRABIX Premium Blues EX-751 черное (532486) - фото 5
Кресло офисное BRABIX Premium Blues EX-751 черное (532486) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло офисное BRABIX Premium Blues EX-751 черное (532486) - фото 1
  • Кресло офисное BRABIX Premium Blues EX-751 черное (532486) - фото 2
  • Кресло офисное BRABIX Premium Blues EX-751 черное (532486) - фото 3
  • Кресло офисное BRABIX Premium Blues EX-751 черное (532486) - фото 4
  • Кресло офисное BRABIX Premium Blues EX-751 черное (532486) - фото 5
  • Кресло офисное BRABIX Premium Blues EX-751 черное (532486) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557484
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
92х65х33
Вес, кг.
23.58

Описание товара Кресло офисное BRABIX Premium Blues EX-751 черное (532486)

Премиальный дизайн, комфортная посадка, бескомпромиссное качество материалов - это BRABIX Blues EX-751. Расширенная гарантия на 24 месяца выгодно выделяет данную модель среди аналогов. В обивке использована экокожа наивысшего качества с мягкой, приятной на ощупь текстурой. Материал пропускает воздух, не истирается и легко чистится. Высокая спинка с выраженной эргономикой и мягкий подголовник создают дополнительный комфорт. Внутри сиденья находится формованный поролон - материал, который используется при производстве мебели повышенной комфортности, а также в автомобильных и авиационные креслах, т.е. там, где требования к комфорту и долговечности максимальны. В отличие от обычного, формованный поролон гораздо плотнее, отливается в специальных формах с точно заданными геометрическими параметрами, практически не сминается со временем. Уникальные 3D-подлокотники имеют множество регулировок (вверх/вниз, вперед/назад и вращение). Накладки сделаны из мягкого пластика, приятного на ощупь. Кресло оборудовано наиболее технически совершенной и эргономичной системой качания - синхромеханизм. Он позволяет согласованно, с определенной зависимостью, изменять углы наклона одновременно и спинки, и сиденья. В данной модели кресла реализовано оптимальное соотношение 3:1, при котором наклону спинки на 3 градуса соответствует наклон сиденья на 1 градус. Все cинхромеханизмы обязательно оснащаются регулировкой нагрузки для настройки по весу пользователя.

Отзывы о товаре Кресло офисное BRABIX Premium Blues EX-751 черное (532486)




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание
Премиальный дизайн, комфортная посадка, бескомпромиссное качество материалов - это BRABIX Blues EX-751. Расширенная гарантия на 24 месяца выгодно выделяет данную модель среди аналогов. В обивке использована экокожа наивысшего качества с мягкой, приятной на ощупь текстурой. Материал пропускает воздух, не истирается и легко чистится. Высокая спинка с выраженной эргономикой и мягкий подголовник создают дополнительный комфорт. Внутри сиденья находится формованный поролон - материал, который используется при производстве мебели повышенной комфортности, а также в автомобильных и авиационные креслах, т.е. там, где требования к комфорту и долговечности максимальны. В отличие от обычного, формованный поролон гораздо плотнее, отливается в специальных формах с точно заданными геометрическими параметрами, практически не сминается со временем. Уникальные 3D-подлокотники имеют множество регулировок (вверх/вниз, вперед/назад и вращение). Накладки сделаны из мягкого пластика, приятного на ощупь. Кресло оборудовано наиболее технически совершенной и эргономичной системой качания - синхромеханизм. Он позволяет согласованно, с определенной зависимостью, изменять углы наклона одновременно и спинки, и сиденья. В данной модели кресла реализовано оптимальное соотношение 3:1, при котором наклону спинки на 3 градуса соответствует наклон сиденья на 1 градус. Все cинхромеханизмы обязательно оснащаются регулировкой нагрузки для настройки по весу пользователя.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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