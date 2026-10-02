Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 770 руб.
В наличии
Код товара: 262877
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
21 770 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
25
Описание товара Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue
Компьютерное кресло AKRacing - это идеальное решение для тех, кто проводит много времени за компьютером. Оно обеспечивает надежную поддержку спины и шеи благодаря своей эргономичной конструкции. Кресло оснащено игровым механизмом качания, позволяющим расслабиться после продолжительной работы или тренировки. AKRacing специализируется на разработке игровых кресел, поэтому каждая деталь продумана до мелочей. Кресло создано с использованием высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и комфорт в использовании. Выбирая кресло AKRacing, вы получаете надежный товар, который прослужит вам долгие годы.
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Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Компьютерное кресло AKRacing - это идеальное решение для тех, кто проводит много времени за компьютером. Оно обеспечивает надежную поддержку спины и шеи благодаря своей эргономичной конструкции. Кресло оснащено игровым механизмом качания, позволяющим расслабиться после продолжительной работы или тренировки. AKRacing специализируется на разработке игровых кресел, поэтому каждая деталь продумана до мелочей. Кресло создано с использованием высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и комфорт в использовании. Выбирая кресло AKRacing, вы получаете надежный товар, который прослужит вам долгие годы.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue - по цене 21770 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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