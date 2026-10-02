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Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue

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Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue - фото 1
Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue - фото 2
Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue - фото 3
Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue - фото 4
Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue - фото 5
Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue - фото 6
Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue - фото 7
Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue - фото 8
Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue - фото 9
Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
  • Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue - фото 1
  • Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue - фото 2
  • Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue - фото 3
  • Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue - фото 4
  • Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue - фото 5
  • Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue - фото 6
  • Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue - фото 7
  • Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue - фото 8
  • Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue - фото 9
  • Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 770 руб. 
Начислим 349 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 262877
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue
21 770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AKRacing
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
25

Описание товара Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue

Компьютерное кресло AKRacing - это идеальное решение для тех, кто проводит много времени за компьютером. Оно обеспечивает надежную поддержку спины и шеи благодаря своей эргономичной конструкции. Кресло оснащено игровым механизмом качания, позволяющим расслабиться после продолжительной работы или тренировки. AKRacing специализируется на разработке игровых кресел, поэтому каждая деталь продумана до мелочей. Кресло создано с использованием высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и комфорт в использовании. Выбирая кресло AKRacing, вы получаете надежный товар, который прослужит вам долгие годы.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AKRacing
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерное кресло AKRacing - это идеальное решение для тех, кто проводит много времени за компьютером. Оно обеспечивает надежную поддержку спины и шеи благодаря своей эргономичной конструкции. Кресло оснащено игровым механизмом качания, позволяющим расслабиться после продолжительной работы или тренировки. AKRacing специализируется на разработке игровых кресел, поэтому каждая деталь продумана до мелочей. Кресло создано с использованием высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и комфорт в использовании. Выбирая кресло AKRacing, вы получаете надежный товар, который прослужит вам долгие годы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue - по цене 21770 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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