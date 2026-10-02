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Компьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black

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Компьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black - фото 1
Компьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black - фото 2
Компьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black - фото 3
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Компьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black - фото 5
Компьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black - фото 6
Компьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black - фото 7
Компьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black - фото 8
Компьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black - фото 9
Компьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
  • Компьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black - фото 1
  • Компьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black - фото 2
  • Компьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black - фото 3
  • Компьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black - фото 4
  • Компьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black - фото 5
  • Компьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black - фото 6
  • Компьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black - фото 7
  • Компьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black - фото 8
  • Компьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black - фото 9
  • Компьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 370 руб. 
Начислим 406 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 262841
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Компьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black
25 370 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AKRacing
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
асинхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
25

Описание товара Компьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black

Первое в мире игровое кресло белого цвета от AKRacing, лидера в области дизайна и качества. С футуристическим, лаконичным дизайном геймерское кресло AKRacing Arctica делает уникальное и смелое заявление. Кресло Arctica получило новый улучшенный подлокотник в сочетании с той же эргономичной компоновкой, которая присуща всем креслам от AKRacing. Компания AKRacing является общепризнанным лидером на рынке профессиональных геймерских кресел, и кресло Arctica в белом исполнении является чем-то новым, что дает публике представление об инновациях стиля AKRacing.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AKRacing
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
асинхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Описание
Первое в мире игровое кресло белого цвета от AKRacing, лидера в области дизайна и качества. С футуристическим, лаконичным дизайном геймерское кресло AKRacing Arctica делает уникальное и смелое заявление. Кресло Arctica получило новый улучшенный подлокотник в сочетании с той же эргономичной компоновкой, которая присуща всем креслам от AKRacing. Компания AKRacing является общепризнанным лидером на рынке профессиональных геймерских кресел, и кресло Arctica в белом исполнении является чем-то новым, что дает публике представление об инновациях стиля AKRacing.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black - этот товар вы можете купить по цене 25370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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