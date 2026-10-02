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Компьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue

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Компьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue - фото 1
Компьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue - фото 2
Компьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue - фото 3
Компьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue - фото 4
Компьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue - фото 5
Компьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue - фото 6
Компьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue - фото 7
Компьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue - фото 8
Компьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
  • Компьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue - фото 1
  • Компьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue - фото 2
  • Компьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue - фото 3
  • Компьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue - фото 4
  • Компьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue - фото 5
  • Компьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue - фото 6
  • Компьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue - фото 7
  • Компьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue - фото 8
  • Компьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 770 руб. 
Начислим 349 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 262876
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Компьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue
21 770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AKRacing
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
25

Описание товара Компьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue

Геймерское кресло AKRacing – один из ведущих мировых производителей игровых кресел, выпускающий самые качественные и удобные продукты среди тех, что доступны на нашем рынке. Сделав максимальный фокус на эргономике, дизайне и функциональности кресел, нам удалось завоевать внимание и доверие многих пользователей, в том числе и на быстроразвивающейся сцене киберспорта!. Мебель отличается большим количеством различных настроек, функциональностью и высоким уровнем комфорта. С креслами от компании AKRacing игрок сможет полностью сконцентрировать свое внимание на игровом процессе, что немаловажно во время проведения ответственных соревнований. Заводские кресла AKRacing имеют большое количество функций и настроек, которые необходимы для создания индивидуальных условий и зоны комфорта игрока. Пользователь может с легкостью выбрать требуемые параметры и приступить к регулировке. В общем списке функций присутствует настройка положения спинки, высоты, вылета, наклона и даже расположения рук.



Теги товара: на колесиках

Отзывы о товаре Компьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AKRacing
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Описание
Геймерское кресло AKRacing – один из ведущих мировых производителей игровых кресел, выпускающий самые качественные и удобные продукты среди тех, что доступны на нашем рынке. Сделав максимальный фокус на эргономике, дизайне и функциональности кресел, нам удалось завоевать внимание и доверие многих пользователей, в том числе и на быстроразвивающейся сцене киберспорта!. Мебель отличается большим количеством различных настроек, функциональностью и высоким уровнем комфорта. С креслами от компании AKRacing игрок сможет полностью сконцентрировать свое внимание на игровом процессе, что немаловажно во время проведения ответственных соревнований. Заводские кресла AKRacing имеют большое количество функций и настроек, которые необходимы для создания индивидуальных условий и зоны комфорта игрока. Пользователь может с легкостью выбрать требуемые параметры и приступить к регулировке. В общем списке функций присутствует настройка положения спинки, высоты, вылета, наклона и даже расположения рук.


Теги товара: на колесиках
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 21770 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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