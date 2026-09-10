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Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное

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Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное - фото 1
Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное - фото 2
Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное - фото 3
Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное - фото 4
Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное - фото 5
Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное - фото 6
Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное - фото 7
Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное - фото 8
Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное - фото 9
Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное - фото 10
Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное - фото 11
Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное - фото 12
Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное - фото 1
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное - фото 2
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное - фото 3
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное - фото 4
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное - фото 5
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное - фото 6
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное - фото 7
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное - фото 8
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное - фото 9
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное - фото 10
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное - фото 11
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное - фото 12
  • Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 337879
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
82х82х80
Вес, кг.
25.85

Описание товара Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное

Кресло премиум-качества с повышенной нагрузкой обеспечивает необходимым комфортом в течение всего рабочего дня.

Обивка кресла выполнена из устойчивой к износу экокожи - современного материала на хлопковой основе. Эта обивка позволит сохранить презентабельный вид кресла на протяжении всего срока эксплуатации.

Усиленный механизм качания дает возможность глубоко раскачиваться в кресле с фиксацией в любом положении. Данный механизм отличается от других своей прочностью и надежностью.

Плотная набивка спинки и сиденья, мягкие накладки на металлических подлокотниках – современная эргономичная конструкция, создающая поддержку спины и поясницы.

Высокопрочный газлифт 4 класса.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло Brabix Premium Heavy Duty HD-004 экокожа черное




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание

Кресло премиум-качества с повышенной нагрузкой обеспечивает необходимым комфортом в течение всего рабочего дня.

Обивка кресла выполнена из устойчивой к износу экокожи - современного материала на хлопковой основе. Эта обивка позволит сохранить презентабельный вид кресла на протяжении всего срока эксплуатации.

Усиленный механизм качания дает возможность глубоко раскачиваться в кресле с фиксацией в любом положении. Данный механизм отличается от других своей прочностью и надежностью.

Плотная набивка спинки и сиденья, мягкие накладки на металлических подлокотниках – современная эргономичная конструкция, создающая поддержку спины и поясницы.

Высокопрочный газлифт 4 класса.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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