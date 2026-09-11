Компьютерное кресло Brabix Premium Strong HD-009, до 200 кг, экокожа черная, ткань серая
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Компьютерное кресло Brabix Premium Strong HD-009, до 200 кг, экокожа черная, ткань серая
Справиться с повышенной нагрузкой помогают усиленный механизм качания с толщиной металла до 3 мм и специальными поддерживающими распорками, прочный газпатрон высшего 4-го класса, массивный каркас из фанеры толщиной 15 мм, прочное металлическое основание.
Обивка выполнена из экокожи высокого качества - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени.
Боковые вставки серого цвета выполнены из "дышашей" ткани TW, данное решение способствует дополнительной циркуляции воздуха.
В набивке кресла использован поролон высокой плотности - это обеспечивает оптимальную поддержку пользователя и препятствует "проминанию" сиденья в ходе эксплаутации.
Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Прочные пластиковые подлокотники имеют мягкие накладки.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
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Справиться с повышенной нагрузкой помогают усиленный механизм качания с толщиной металла до 3 мм и специальными поддерживающими распорками, прочный газпатрон высшего 4-го класса, массивный каркас из фанеры толщиной 15 мм, прочное металлическое основание.
Обивка выполнена из экокожи высокого качества - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени.
Боковые вставки серого цвета выполнены из "дышашей" ткани TW, данное решение способствует дополнительной циркуляции воздуха.
В набивке кресла использован поролон высокой плотности - это обеспечивает оптимальную поддержку пользователя и препятствует "проминанию" сиденья в ходе эксплаутации.
Надежный механизм качания "Top Gun" обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Прочные пластиковые подлокотники имеют мягкие накладки.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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