Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T506(D) (2.7-13.5 mm)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T506(D) (2.7-13.5 mm)
Модель HiWatch DS-T506(D) 5 Мпикс Bullet-камера с поддержкой стандартов HD-TVI / CVI / AHD / CVBS, позволяющих транслировать сигнал по коаксиальному кабелю с разрешением до 2592x1944 пикс. на расстояние до 500 м. Модель поставляется с моторизированным объективом 2.7-13.5 мм. Для борьбы с шумами на «борту» присутствует цифровое шумоподавление DNR, встроенная ИК-подсветка EXIR с функцией Smart помогает избежать пересвета объекта наблюдения посредством автоматической коррекции яркости ИК-диодов в зависимости от между ним и камерой. Рабочие теМпературы располагаются в интервале от -40° до +60°C, что вкупе с индексом защиты корпуса от влаги и пыли IP67 открывает возможность инсталляции устройства на улице. Модель HiWatch DS-T506(D) является отличным выбором для реализации проектов по апгрейду существующих аналоговых систем видеонаблюдения с низким разрешением до уровня 5 мегапикселей или создания новых коМплексов CCTV с ограниченным бюджетом.
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